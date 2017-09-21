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Kesintinin nedeni açıklandı...

Lefkoşa, Girne ve İskele bölgelerinde dün ve bu sabah erken saatlerde elektrik kesintileri yaşandı...

21 Eylül 2017 Perşembe 10:51
Kesintinin nedeni açıklandı...

Lefkoşa, Girne ve İskele bölgelerinde dün ve bu sabah erken saatlerde elektrik kesintileri yaşandı.

Kesintilerle ilgili Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, dün sabah Kalecik-Geçitkale arasındaki 132 kilovatlık yüksek gerilim iletim hattındaki kırık izolatörlerin arızaya neden olduğu belirtildi.

İskele, Lefkoşa ve Girne ilçelerinde elektrik kesintisine yol açan kırık izolatörlerin daha sonra yenisi ile değiştirilerek arızanın giderildiği açıklandı.

Bu sabah ise, yüksek gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle saat 06:40’dan itibaren Lefkoşa’da elektrik kesintisi yaşandı.Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, arızanın tespiti ve tamiri için çalışma başlatıldığı, saat 07:13 itibariyle tüm bölgeye yeniden elektrik enerjisi sağlandığı ifade edildi.

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