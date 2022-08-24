Künye
Kıbrıs 27
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Aracında kokain çıktı!
Aracında kokain çıktı!
2 kişi daha mahkemeye çıkarıldı
2 kişi daha mahkemeye çıkarıldı
Adam Avshev cezaevine gönderildi
Adam Avshev cezaevine gönderildi
Baba - Oğul cezaevinde bekleyecek!
Baba - Oğul cezaevinde bekleyecek!
Alkollü sürücü mahkemeye çıkarıldı
Alkollü sürücü mahkemeye çıkarıldı

"Keşke Tufan hoca da kürsüyü işgal etseydi"

TKP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

24 Ağustos 2022 Çarşamba 21:27
234 Okunma
"Keşke Tufan hoca da kürsüyü işgal etseydi"


Çakıcı'nın paylaşımı şu şekilde;

"10 yıl önce KKTC Meclisinde TDP Milletvekilleri olarak çalışanların hakları için yaptığımız duruşun, ki sonrasında büyük bir gerginlik yaşanmıştı, benzerini bugün CTP Milletvekillerinin de belediyeler yasasında yapmaya çalıştığını gördük. Sonu iyi olmadı. Biz zorla o gün kürsüden itilerek yasalar zorla geçirilmişti. Bugün ise bir meclis iç tüzüğü tartışmasıdır gitti. Tufan hocanın konuları meclis içtüzüğüne bağladığını gördüm. Bazı kahraman UBP milletvekillerinin kürsüde Tufan hocanın arkasına yeltendiklerini de gördüm ama 10 yıl önceki abileri gibi organize olamadılar. Aynı yıllar önceki abileri gibi denemeye kalkacaklardı ama olmadı. Meclis başkanı ara verince de herkes kürsüden indi. Keşke bizim 3 milletvekili ile 10 yıl önce yaptığımızı bugün CTP li vekillerde devam ettirse ve o kürsüden iki Meclis Başkanı tokmağı ile inmeselerdi. Ben o gün "bu kürsüyü işgal ettim bu kürsüden inmiyorum demiştim." Hüseyin Angolemli ve Mustafa Emiroğluları da yanımdaydı. Keşke sen de Çok sayıda yanındaki milletvekilinle Tufan hocam biz de kürsüye çıktık inmiyoruz bu kürsüyü işgal ettik diyebilseydin ve inmeseydin. 10 yıl önce bu foto da birçoğunun kanıksayamadığı gibi mazide kaldı."

Son Güncelleme: 24.08.2022 21:35
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Çakıcı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Bizim 27 vekilimiz var ne istersek yaparız mantığı güdülüyor"
"Bizim 27 vekilimiz var ne istersek yaparız mantığı güdülüyor"
Oturuma ara verildi ve tekrar açıldı
Oturuma ara verildi ve tekrar açıldı
"Tasarı bu gece geçse ne olacak?"
"Tasarı bu gece geçse ne olacak?"










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim