"Keşke Tufan hoca da kürsüyü işgal etseydi"

Çakıcı'nın paylaşımı şu şekilde;

"10 yıl önce KKTC Meclisinde TDP Milletvekilleri olarak çalışanların hakları için yaptığımız duruşun, ki sonrasında büyük bir gerginlik yaşanmıştı, benzerini bugün CTP Milletvekillerinin de belediyeler yasasında yapmaya çalıştığını gördük. Sonu iyi olmadı. Biz zorla o gün kürsüden itilerek yasalar zorla geçirilmişti. Bugün ise bir meclis iç tüzüğü tartışmasıdır gitti. Tufan hocanın konuları meclis içtüzüğüne bağladığını gördüm. Bazı kahraman UBP milletvekillerinin kürsüde Tufan hocanın arkasına yeltendiklerini de gördüm ama 10 yıl önceki abileri gibi organize olamadılar. Aynı yıllar önceki abileri gibi denemeye kalkacaklardı ama olmadı. Meclis başkanı ara verince de herkes kürsüden indi. Keşke bizim 3 milletvekili ile 10 yıl önce yaptığımızı bugün CTP li vekillerde devam ettirse ve o kürsüden iki Meclis Başkanı tokmağı ile inmeselerdi. Ben o gün "bu kürsüyü işgal ettim bu kürsüden inmiyorum demiştim." Hüseyin Angolemli ve Mustafa Emiroğluları da yanımdaydı. Keşke sen de Çok sayıda yanındaki milletvekilinle Tufan hocam biz de kürsüye çıktık inmiyoruz bu kürsüyü işgal ettik diyebilseydin ve inmeseydin. 10 yıl önce bu foto da birçoğunun kanıksayamadığı gibi mazide kaldı."