Kezban Tanlı’nın “Çizgim” adlı ilk kişisel resim sergisi, bugün saat 16.00’da Haspolat’ta bulunan Özok Hyundai Plaza’da açılıyor.
Kezban Tanlı’nın bugüne kadar yaptığı resimlerin ve karakalem çalışmalarının yer alacağı sergi 9 Kasım’a kadar izlenebilecek.
Özok Group Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü’nden yapılan açıklamaya göre sergi, İstanbul Yeditepe Üniversitesi’nden Prof. Refik Aziz tarafından açılacak.
Kezban Tanlı'nın 'Çizgim' adlı ilk kişisel resim sergisi açılıyor ...
30 Ekim 2019 Çarşamba 13:36
Kezban Tanlı’nın “Çizgim” adlı ilk kişisel resim sergisi, bugün saat 16.00’da Haspolat’ta bulunan Özok Hyundai Plaza’da açılıyor.