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Keziban Seyfi Atadeniz hayata gözlerini yumdu

Ülkemizin sevilen insanlarından Güzelyurt’ta ikamet eden Keziban Seyfi Atadeniz hayata gözlerini yumdu

25 Aralık 2021 Cumartesi 18:29
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Keziban Seyfi Atadeniz hayata gözlerini yumdu
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Ülkemizin sevilen insanlarından Güzelyurt’ta ikamet eden Keziban Seyfi Atadeniz hayatını kaybetti. Aslen Yalavalı olup Baf’ta uzun yıllar yaşayan Atadeniz’in vefatı büyük üzüntü yarattı. Keziban Seyfi Atadeniz’in cenazesi yarın Güzelyurt Fatih Cami’nde kılımacak öğlen mazının ardından Yuvacık Mezarlığına defnedilecek. Gündem Kıbrıs ailesi olarak Atadeniz ailesine başsağlığı dileriz.

Anahtar Kelimeler:
Keziban Seyfi Atadeniz
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