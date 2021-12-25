Ülkemizin sevilen insanlarından Güzelyurt’ta ikamet eden Keziban Seyfi Atadeniz hayatını kaybetti. Aslen Yalavalı olup Baf’ta uzun yıllar yaşayan Atadeniz’in vefatı büyük üzüntü yarattı. Keziban Seyfi Atadeniz’in cenazesi yarın Güzelyurt Fatih Cami’nde kılımacak öğlen mazının ardından Yuvacık Mezarlığına defnedilecek. Gündem Kıbrıs ailesi olarak Atadeniz ailesine başsağlığı dileriz.
Keziban Seyfi Atadeniz hayata gözlerini yumdu
Ülkemizin sevilen insanlarından Güzelyurt’ta ikamet eden Keziban Seyfi Atadeniz hayata gözlerini yumdu
25 Aralık 2021 Cumartesi 18:29
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