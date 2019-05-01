KGK medya buluşması, 3-5 Mayıs'ta Kıbrıs'ta yapılıyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın katılacağı etkinliğe TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katılması öngörülüyor.

Konseyden yapılan açıklamaya göre, Turizm Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği'nin ev sahipliğindeki organizasyonun ana toplantısı Acapulco Resort &C onvention & SPA Otel'de 4 Mayıs Cumartesi saat 09.00'da başlayacak. Etkinlikte, Kıbrıs ile ilgili farklı sunumlar yapılacak.

KGK Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, konuyla ilgili açıklamasında, Kuzey Kıbrıs'ın haklı davasına destek olmak ve seslerini dünyaya duyurmak amacıyla buluşmayı Girne'de yapmaya karar verdiklerini belirtti.

Kıbrıs Türk'ünün ve medyasının yanında olduklarını kaydeden Dim, KKTC'deki medya temsilci ve çalışanlarını buluşmaya davet etti.

KGK Kurucu Üyesi, Kıbrıs Temsilcisi Sefa Karahasan da, "KGK, bu buluşma ile Kıbrıs'a büyük önem verdiğini göstermektedir" diye konuştu.