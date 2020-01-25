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KGS 1. Basamak Sınavı bugün yapılıyor

25 Ocak 2020 Cumartesi 11:54
KGS 1. Basamak Sınavı bugün yapılıyor

Kolej Giriş Sınavları’nın (KGS), 2019-2020 öğretim yılı 1. basamağı bugün gerçekleştiriliyor.

Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Girne 19 Mayıs TMK, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, Bekirpaşa Lisesi, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve Lefke Gazi Lisesi olmak üzere 8 sınav merkezinde iki oturumda gerçekleştirilecek sınavın birinci oturumu 09.00-10.30, ikinci oturumu ise 11.00-12.30 saatleri arasında yapılacak.

Sınava, kayıt işlemlerini tamamlayan toplam bin 964 öğrencinin katılması beklenirken, sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve yanıt anahtarları Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının resmi web sitesi www.mebnet.net adresinden yayımlanacak.

Cevap kağıtlarının optik okuyucu işlemi ile değerlendirilmesinin ardından sınav sonuçlarının  akşam saatlerinde açıklanması öngörülüyor.

KGS 2. BASAMAK HAZİRANDA YAPILACAK

Kolej Giriş Sınavları’nın 2’nci basamak sınavı (KGS-2) 6 Haziran Cumartesi yapılacak. Öğrenciler, bu iki basamaktan elde ettikleri puanların hesaplanması sonucunda (%50 KGS-1 + %50 KGS-2) elde ettikleri Kolej Giriş Puanı’na  ve oluşturulacak sıralama listeleri ile kolejlerin kontenjan sayılarına göre 2020-2021 öğretim yılı için kayıt hakkı elde edebilecek.

Anahtar Kelimeler:
KGSSınav
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