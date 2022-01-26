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KGS - 1 Cumartesi günü gerçekleştirilecek

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kolejlere Giriş Sınavı 1’inci Aşama Sınavı’nın (KGS-1) 29 Ocak 2022 Cumartesi günü gerçekleştirileceğini hatırlattı.

26 Ocak 2022 Çarşamba 13:43
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KGS - 1 Cumartesi günü gerçekleştirilecek
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kolejlere Giriş Sınavı 1’inci Aşama Sınavı’nın (KGS-1) 29 Ocak 2022 Cumartesi günü gerçekleştirileceğini hatırlattı.

Bakan Amcaoğlu, sınavla ilgili yazılı açıklama yaptı ve şunları kaydetti:

“Sınava 2 bin 40 öğrencinin katılması beklenmektedir. KGS-1 sınavı için pandemi koşulları gözetilerek Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları çerçevesinde düzenlemeler yapılmıştır. 11 sınav merkezimizin yanı sıra, her ilçede Covid 19 pozitif öğrenciler için ayrı sınav merkezleri hazırlanmıştır. Covid 19 pozitif öğrencilerin velilerine, hangi merkezde sınava girecekleri 28 Ocak 2022 Cuma günü vaka sayılarının netleşmesi sonrasında bakanlığımız sınav merkezi tarafından bildirilecektir.”

Bakan Amcaoğlu, sınava katılacak öğrencilerin sınavdan en geç 48 saat önce yapılmış antijen testlerinin çıktılarını sınav merkezine girişte göstermeleri zorunluluğuna özellikle dikkat edilmesini istedi.

Bakan Amcaoğlu, “Sınavın sağlıklı yürütülebilmesi için velilerimizin gerekli hassasiyeti göstermesini rica ediyorum. Sınava girecek tüm öğrencilerimizin başarılı bir sınav geçireceğinden son derece emin olarak tümüne zihin açıklığı ve başarılar dilerim” dedi.

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