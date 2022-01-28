KGS-1 yarın yapılıyor.

Sınav, Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu, Girne 19 Mayıs TMK, Anafartalar Lisesi, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Bekirpaşa Lisesi, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve Lefke Gazi Lisesi olmak üzere 11 sınav merkezinde, 137 sınıfta yapılacak.

İki oturumluk sınavın ilk oturumu 09.00-10.30, ikinci oturumu 11.00-12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Covid-19 pozitif öğrenciler için de her ilçede ayrı sınav merkezleri hazırlandı. Şu ana kadar, sınava kayıt yaptıran toplamda 72 Covid-19 pozitif öğrenci Lefkoşa'da Atleks Sanverler Ortaokulu, Gazimağusa'da Namık Kemal Lisesi, Girne'de Anafartalar Lisesi, Güzelyurt’ta Kurtuluş Lisesi, İskele'de İskele Evkaf Türk Maarif Koleji ve Lefke'de Gazi Lisesinde hazırlanan özel sınıflarda sınava alınacak.

SINAV SONUÇLARI AKŞAM SAATLERİNDE AÇIKLANACAK

Sınava, kayıt işlemlerini tamamlamış toplam 2 bin 50 öğrencinin katılması bekleniyor.

Sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve yanıt anahtarları Bakanlığın resmi web sitesi “www.mebnet.net” adresinden yayımlanacak. Cevap kağıtlarının optik okuyucu işlemi ile değerlendirilmesinin ardından sınav sonuçlarının aynı gün akşam saatlerinde açıklanması öngörülüyor.

Kolej Giriş Sınavları’nın 2’nci basamak sınavı (KGS-2) ise 11 Haziran’da yapılacak.

Öğrenciler, bu iki basamaktan elde ettikleri puanların hesaplanması sonucunda (yüzde 50 KGS-1 + yüzde 50 KGS-2) elde ettikleri Kolej Giriş Puanı’na göre oluşturulacak sıralama listeleri ile kolejlerin kontenjan sayılarına göre 2022-2023 öğretim yılı için kayıt hakkı elde edebilecekler.

TOPLAM 645 ÖĞRENCİ KAYIT HAKKI KAZANACAK

Kolej Giriş Sınavları sonuçlarına göre Lefkoşa Türk Maarif Koleji’ne 150, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne 100, Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne 100,Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne 75, Bekirpaşa Lisesi Kolej sınıfına 75, Lefke Gazi Lisesi Kolej sınıfına 25 ve Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne 120 öğrenci olmak üzere toplam 645 öğrenci 2022-23 öğretim yılı için kolejlere kayıt hakkı elde etmiş olacak.