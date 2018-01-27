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KGS Birinci basamak sınavı bugün yapılıyor

Kolej Giriş Sınavları’nın 1. Basamağı (KGS-1) bugün yapılıyor.

27 Ocak 2018 Cumartesi 11:08
KGS Birinci basamak sınavı bugün yapılıyor
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Girne 19 Mayıs TMK, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, Bekirpaşa Lisesi ve Hala Sultan İlahiyat Koleji olmak üzere 7 sınav merkezinde, iki oturumda gerçekleştirilecek sınavın birinci oturumu, saat 09.00’da başladı. Bir buçuk saat sürecek birinci oturumun ardından verilecek yarım saatlik aradan sonra saat 11.00’de ikinci oturuma geçilecek.

2 bin 94 öğrencinin katılması beklenen sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve yanıt anahtarları bakanlığın resmi web sitesi www.mebnet.net adresinden yayımlanacak. Cevap kâğıtlarının optik okuyucu işlemi ile değerlendirilmesinin ardından sınav sonuçlarının akşam saatlerinde açıklanması öngörülüyor.

Kolej Giriş Sınavları’nın ikinci basamağı KGS-2 ise 9 Haziran Cumartesi yapılacak. Öğrenciler; bu iki basamaktan elde ettikleri puanların hesaplanması sonucunda (yüzde 50 KGS-1 + yüzde 50 KGS-2) elde ettikleri Kolej Giriş Puanı’na göre oluşturulacak sıralama listeleriyle kolejlerin kontenjan sayılarına göre 2018-2019 öğretim yılı için kayıt hakkı elde edebilecek.

Kolej Giriş Sınavları sonuçlarına göre Lefkoşa Türk Maarif Koleji’ne 150, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne 100, Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne 100, Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne 75, Bekirpaşa Lisesi Kolej Sınıfına 50 ve Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne 120 öğrenci olmak üzere toplam 595 öğrenci 2018-2019 öğretim yılı için kolejlere kayıt hakkı elde etmiş olacak.

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