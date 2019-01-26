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KGS birinci basamak sınavı sonuçları açıklandı

Kolej Giriş Sınavları’nın 1. Basamağı (KGS-1) bugün yapıldı.

26 Ocak 2019 Cumartesi 21:40
KGS birinci basamak sınavı sonuçları açıklandı

Kolej Giriş Sınavları’nın 1. Basamağı (KGS-1) bugün yapıldı. 

Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Girne 19 Mayıs TMK, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, Bekirpaşa Lisesi ve Hala Sultan İlâhiyat Koleji olmak üzere 7 sınav merkezinde, iki oturumda yapılan sınavın birinci oturumu 09.00-10.30, ikinci oturumu ise 11.00-12.30 saatleri arasında gerçekleştirildi.

Kolej Giriş Sınavlarının ikinci basamağı 25 Mayıs Cumartesi yapılacak.

Öğrenciler bu iki basamaktan sağladıkları puanların hesaplanması sonucunda elde ettikleri Kolej Giriş Puanı’na göre oluşturulacak sıralama listeleriyle kolejlerin kontenjan sayılarına göre 2019-2020 öğretim yılı için kayıt hakkı elde edebilecek.

Sınav sonuçları Bakanlığın resmi web sitesi www.mebnet.net adresinden yayımlandı.

2019 Kolej Giriş Sınavları, I. Basamak (KGS-1) aday numarasına göre sıralı listeleri şöyle:

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Türk Maarif Koleji

 Gazimağusa Türk Maarif Koleji

 Güzelyurt Türk Maarif Koleji

 19 Mayıs Türk Maarif Koleji

 Bekirpaşa Lisesi Kolej Programı

 Hala Sultan İlahiyat Koleji

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Son Güncelleme: 26.01.2019 22:00
Anahtar Kelimeler:
DevletKolejHaberKıbrısSınav
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