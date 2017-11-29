Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
102342
ALTIN
163.578
DOLAR
3.9535
STERLİN
5.3089
EURO
4.6884
Erkeklerin kadınlarda çekici bulduğu özellikler
Erkekler bunları çok çekici buluyor!
Evinde araba yaptı!
Evinde araba yaptı!
İnternette kesinlikle yapılmaması gereken 7 şey
İnternette bunları sakın yapmayın
Her gün diş fırçalayanlar dikkat!
Her gün diş fırçalayanlar dikkat!
Kaldığı otellerden 120'den fazla televizyon çaldı
Kaldığı otellerden 120'den fazla televizyon...

Khuzayem: "Topulumu birebir ilgilendiren projeleri destekleriz"

Ertuğruloğlu, Al-Khuzayem'e, fon olarak KKTC'ye yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.

29 Kasım 2017 Çarşamba 15:59
Khuzayem: "Topulumu birebir ilgilendiren projeleri destekleriz"
banner10

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İslam Dayanışma Fonu İcra Direktörü İbrahim Abdullah Al-Khuzayem'i kabul etti. Ertuğruloğlu, Al-Khuzayem'e, fon olarak KKTC'ye yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti. 

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Nisan ayında Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyarette Al-Khuzayem'i ziyaret eden ve ülkeyi daha yakından tanıması ve yerinde tespitler yapması için KKTC'ye davet eden Ertuğruloğlu, bu davete icabet eden Al-Khuzayem'i ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi. 

Ertuğruloğlu, görüşmede, İslam Dayanışma Fonu ile Kıbrıs Türk halkına fayda sağlayacak çeşitli projelerde çalışma temennisinde bulundu.

KHUZAYEM: “TOPULUMU BİREBİR İLGİLENDİREN PROJELERİ DESTEKLERİZ”

Al-Khuzayem de, KKTC'ye yaptıkları katkılar ve çalışmaları anlatarak, toplumu birebir ilgilendiren projeleri destekleyeceklerini söyledi. 

Özellikle eğitim ve sağlık alanında işbirlikleri yapılabileceklerini söyleyen Al-Khuzayem, KKTC ile yakın işbirliği içinde çalışacaklarını kaydetti. 

Görüşmede, Ertuğruloğlu'na Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Kemal Köprülü, İslam İşbirliği Teşkilatıyla İlişkiler Müdürü Gülfem Veziroğlu Sevgili ile Dışişleri Bakanlığı 2. Sekreterlerinden Çağrı Kalfaoğlu ve Evren Taşan eşlik etti. 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşten durdurulan iki kişi Gönyeli Belediyesi önünde eylemde
İşten durdurulan iki kişi Gönyeli Belediyesi önünde eylemde
Hala Sultan Tekkesi'ne ziyaret gerçekleştirildi
Hala Sultan Tekkesi'ne ziyaret gerçekleştirildi
Çalışma izni işlemleri 4 Aralık’tan itibaren internet üzerinden
Çalışma izni işlemleri 4 Aralık’tan itibaren internet üzerinden

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim