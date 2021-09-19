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KHYD Başkanı Raziye Kocaismail, ücretsiz PCR testiyle ilgili bilgi verdi

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, tedavisi süren hastalar ile kontrole gidecek olan kanser hastalarının PCR testlerini ücretsiz yaptırabileceğini açıkladı...

19 Eylül 2021 Pazar 16:12
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KHYD Başkanı Raziye Kocaismail, ücretsiz PCR testiyle ilgili bilgi verdi

Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) Başkanı Raziye Kocaismail, tedavisi süren hastalar ile kontrole gidecek olan kanser hastalarının ücretsiz PCR testi yaptırabileceğini açıkladı.

Kocaismail yaptığı yazılı açıklamada, ücretli PCR’ın yaşattığı mağduriyete dikkat çekerek, derneğin, konu hakkında Sağlık Bakanlığı ile yaptığı görüşmenin sonuç verdiğini kaydetti.

Kocaismail, tedavisi süren hastalar ile kontrole gidecek olan kanser hastalarının, onkologlarından alacakları, kanser hastası olduklarını belirten, kaşeli imzalı bir belge ile Girne Akçiçek Devlet Hastanesi, Gazimağusa Devlet Hastanesi, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı Merkezi’nde ücretsiz PCR testi yaptırabileceğini bildirdi. 

Kocaismail, hastaların, kimlik kartı taşır gibi, bu merkezlerde PCR yaptırmaya gittiği zaman onkologlarından alacakları kanser tedavisi gördüklerine dair belgeyi yanlarında götürmeyi ve ibraz etmeyi ihmal etmemelerini önemle vurguladı. 

Raziye Kocaismail, tedavide şart olan PCR testi sorununu çözmelerine ivedilik veren Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile onkologlara her bir hasta adına teşekkür etti.

Son Güncelleme: 20.09.2021 00:02
Anahtar Kelimeler:
Kanser Hastalarına Yardım DerneğiRaziye Kocaismail
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