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KHYD Perşembe günü Kermes Düzeliyor

30 Nisan 2019 Salı 09:59
KHYD Perşembe günü Kermes Düzeliyor
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Derneği’nin (KHYD) ‘Kanser Haftası Etkinlikleri’ çerçevesinde planladığı ancak yağışlı hava nedeniyle ertelenen kermesi, 2 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 09.30-16.30 saatleri arasında Mücahitler Parkı’nda düzenlenecek kermeste şirketlerin derneğe bağışladığı gıda maddeleri, yiyecek ve içecekler uygun fiyata satılacak.

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Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail; konuyla ilgili açıklamasında, ‘Giyecek ve yiyecekleri bağışlayarak, kanser hastalarına ilaç parası olarak dönmesini hedefleyen tüm firmalara, her bir kanser hastası adına teşekkür ederiz’ dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
KHYD
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