KIB-TEK 28 Münhal kişilik açtı

KIB-TEK 28 Münhal açtı, işte detaylar...

MÜNHAL DUYURUSU

KKTC Elektrik Kurumu’nda istihdam edilmek üzere aşağıda aranan niteliklere uygun başvuru kabul edilecektir. İlgi duyan KKTC vatandaşı adaylar için başvurular en geç 09.12.2019 tarihinde mesai bitimine kadar şahsen 140, Bedreddin Demirel Cad. Yenişehir Lefkoşa adresinde bulunan KKTC Elektrik Kurumu Personel Şube Amirliği’ne yapılacaktır. Başvuru sahiplerine üzerinde aday numarası yazılı belge verilecektir. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu web sayfasında (www.kibtek.com) münhallere ait detaylı bilgi mevcuttur. 12.12.2019 tarihinde Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu web sayfasında (www.kibtek.com) yayınlanan aranan niteliklere uygun başvuru sahipleri ve çoktan seçmeli sınav yöntemi ile yapılacak sınavın tarihi duyurulacaktır.

TEKNECİK ELEKTRİK SANTRALINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE

MAKİNE MÜHENDİSİ (Münhal Sayısı: 5)

ELEKTRİK VEYA ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSİ (Münhal Sayısı: 1)

KİMYA MÜHENDİSİ (Münhal Sayısı: 1)

MAKİNE TEKNİSYENİ (Münhal Sayısı: 14) ELEKTRİK TEKNİSYENİ (Münhal Sayısı: 5) KİMYAGER (Münhal Sayısı: 1) ARGON KAYNAKCISI (Münhal Sayısı: 1)

İstihdam koşulları;