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KIB-TEK 28 Münhal kişilik açtı

21 Kasım 2019 Perşembe 12:45
KIB-TEK 28 Münhal kişilik açtı

KIB-TEK 28 Münhal açtı, işte detaylar...

MÜNHAL DUYURUSU

KKTC Elektrik Kurumu’nda istihdam edilmek üzere aşağıda aranan niteliklere uygun başvuru kabul edilecektir. İlgi duyan KKTC vatandaşı adaylar için başvurular en geç 09.12.2019 tarihinde mesai bitimine kadar şahsen 140, Bedreddin Demirel Cad. Yenişehir Lefkoşa adresinde bulunan KKTC Elektrik Kurumu Personel Şube Amirliği’ne yapılacaktır. Başvuru sahiplerine üzerinde aday numarası yazılı belge verilecektir. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu web sayfasında (www.kibtek.com) münhallere ait detaylı bilgi mevcuttur. 12.12.2019 tarihinde Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu web sayfasında (www.kibtek.com) yayınlanan aranan niteliklere uygun başvuru sahipleri ve çoktan seçmeli sınav yöntemi ile yapılacak sınavın tarihi duyurulacaktır.

TEKNECİK ELEKTRİK SANTRALINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE

  1. MAKİNE MÜHENDİSİ (Münhal Sayısı: 5)
  1. ELEKTRİK VEYA ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSİ (Münhal Sayısı: 1)
  1. KİMYA MÜHENDİSİ (Münhal Sayısı: 1)
  1. MAKİNE TEKNİSYENİ (Münhal Sayısı: 14)
  2. ELEKTRİK TEKNİSYENİ (Münhal Sayısı: 5)
  3. KİMYAGER (Münhal Sayısı: 1)
  4. ARGON KAYNAKCISI (Münhal Sayısı: 1)

İstihdam koşulları;

  1. Müracaatçılar, istihdam edilmeleri halinde, istihdam edildikleri kadroya ait görevlerini, Kıb-Tek’e ait Teknecik Elektrik Üretim Santrallerinde istisnasız her yerde yerine getirmeyi peşinen kabul ederler.
  2. Müracaatçılar, mesai, düzensiz mesai ve vardiya sistemine göre çalışmayı peşinen kabul ederler.
  3. İşe alınacak kişilerin maaşı, 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (maaş – ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nda Teknik Hizmetleri Sınıfı, Teknisyen sınıfı için öngörülmüş başlangıç maaşı olup Sosyal Güvenlik açısından 73/2007 sayılı Yasa kurallarına tabii olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
KIB-TEK
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