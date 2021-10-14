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Kıb-tek akaryakıt ihalesi 10 ay sonra ilk kez resmi olarak sonuçlandı

14 Ekim 2021 Perşembe 12:27
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Kıb-tek akaryakıt ihalesi 10 ay sonra ilk kez resmi olarak sonuçlandı
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu‘nun (Kıb-tek) adeta yılan hikayesine dönen akaryakıt ihalesi sonuçlandı ve Sideral Lines firması ihalenin kazananı oldu

Üresin: Tüm MİK komisyonu ve personeli büyük özveri gösterdi

Özgür Gazete‘ye konuşan Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Halis Üresin, yaşanan sancılı süreç boyunca komisyon ve tüm personel olarak ciddi bir özveri gösterdiklerini söyledi.

Üresin, “İtiraz süresi dün gece yarısı itibariyle sonuçlandı ve itiraz edilmedi. Ben de bugün Sideral Lines firmasının resmi olarak ihaleyi kazandığını ilan ettim. Bundan sonrası kurum ile firma arasında yapılacak sözleşmedir” dedi.

Sürecin başından beri amaçlarının ülkenin yakıt ihtiyacının en iyi ve adaletli şekilde karşılanması, çevreye ve insan hayatına zarar vermeyecek yakıtın ülkeye getirilmesi olduğunu belirten Üresin, “Toplumumuza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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