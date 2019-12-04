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Kıb-Tek: Asli borcun affı söz konusu değil

Kıb-tek Yönetim Kurulu asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu Sosyal Medyada yer bulan ve tartışmalara sebep olan "Elektrik Borçlarında Gecikme Zammı Affı" konusunda açıklama yaptı.

04 Aralık 2019 Çarşamba 15:54
Kıb-Tek: Asli borcun affı söz konusu değil

Avcıoğlu'nun açıklaması şöyle:

Bahsi geçen konu, Analog Sayaçlardan (Eski Sayaçlar) Dijital Sayaçlara (Akıllı Sayaçlara) geçiş sürecinde, bağlantısı/okuması KIBTEK tarafından hatalı yapılan, yapılan hatanın farkedilmesi ile birlikte, Tesis Şubemizde gerçekleştirilen Sayaç Testleri ile Sayacı hatalı bağlanan tüketicilerin geriye dönük faturalandırılmamış tüketimleri tespit edilerek ilgili kişi/kuruluşlara faturalandırılmıştır. Sayacın yanlış bağlanması ile hatanın farkedilmesi arasında geçen süre zarfında oluşan faturalandırılmamış tüketimlere de ilgili yasa gereği Gecikme Zammı uygulanmıştır.
Uygulanan bu gecikme zamları ile birlikte benzer durumdaki tüketicilere yüklü faturalar gönderimiştir. Bu durum ile karşı karşıya kalan bir çok tüketiciden ilgili borcun tahsilatında sorunlar yaşanmaya başlamış, bir kısmı dava yolunu seçmiştir. Gecikme Zamlı gelen bu faturalarla birlikte Elektrik Faturalarına Maliye Bakanlığı üzerinden 10 Kuruşluk teşvik alan kategorilere giren tüketicilere uygulanan teşvik de yine ilgili mevzuat gereği otomatik olarak kesilmiş, bu tüketiciler açısından ikinci bir mağduriyet yaşanmasına sebep olmuştur.
Yaşanan tüm bu mağduriyetlerin giderilerek, tahsil edilemeyen tüketim borçlarının tahsili için bu yönde bir adım atılmış, atılan bu adımla birlikte tüm tüketicilere 2 opsiyon sunulmuştur. Bunlar:
1- Borcu peşinen ödemeyi kabul eden tüketiciler için “Asli Borcunun tamamı + Gecikme Zammının %20’si” veya
2- Borcu 24 ay vade ile ödemeyi kabul eden tüketiciler için “Asli Borcunun tamamı + Gecikme Zammının %35’ni” ödemesi şeklindedir.
Her hangi bir tüketicinin Asli Borcunun affı söz konusu değildir. İlgili Taslak Yasa haline gelip Resmi Gazetede yayınlandıktan sonra 45 günlük başvuru süreci başlayacaktır.
Bu çalışmaya ek olarak, tüm ilçelerdeki sayaç bağlantılarının yeniden kontrolü ve eğer gerekiyorsa kalibrasyonu için KIBTEK bünyesinde ekipler oluşturulmuştur.
Yine benzer şekilde KIBTEK ile Maliye Bakanlığı arasında devam eden Mahsuplaşma çalışmaları çerçevesinde KIBTEK’in Maliye Bakanlığı’nın borçlarına, Maliye Bakanlığı’nın da KIBTEK’in borçlarına uygulamakta olduğu Gecikme Zammının da karşılıklı olarak affı çalışması da devam etmektedir.
Kamuoyunun bilgisine.

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