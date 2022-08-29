KIB-TEK BANKADAN BORCLANIYOR. VATANDAŞ ÖDÜYOR...

Aksini söyleyen varsa. Bu böyle olmayacak diyen varsa. Bir yıl boyunca elektirk zamı yapmayarak halkı utandırın diycem ama ben bile yazarken inanmıyorum buna..

*Evet kaç gün sonra Elektik fiyatlarına yapılacak zamı açıklayacaksınız ?

*Daha ne kadar borc, harc ile ülke yöneteceksiniz?...

*Bitmek bilmeyen yakıt sorunu için neden uğraşımıyor sunuz?...

*içsel kavga ve savaşlarınıza ne zaman son verip KKTC için sağlam adımlar atacaksınız?...

*Ne zaman gerçekten HALKIN huzuru , sağlığı ve eğitimi için çalışacaksınız?...

*Ne zaman kendi menfaatleriniz bir kenara bırakıp, vatandaşa verdiğiniz yemin ve aldığınız görevleri yerine getireceksiniz?...



Hiç bir zaman....

Yakıt sorununu çözemiyor, sağdan soldan borc harç ile ülkeye elektirk veriyorsunuz. Bunun da faturasını halka ödetiyorsunuz. Ama öyle hiç tepki koymayın Sayın yetkililer. Vatandaşın ödemediği ne var ki devlete?...

Ne kaldı ki?... ZAM üstüne zam yaparak denetimsiz şeklide tüm halkı mecbur kılarak günü birlik yaşamaya mahkum bıraktınız. Hangi ülke bunları yaşıyor şu yüz yılda ? Bu gün borc aldınız. Peki yarın ne yapacaksınız?...

Bitmek bilmeyen bu enerji krizi ile hergün yeni planlarla, uyduruk sistemlerle ülke halkını mahkum bırakıyorsunuz. Kıt kanaat yaşamlarını sürdürmeye çalışanlara her türlü devlet borcuna ortak ediyorsunuz.



Borc harc alınan yakıt ike TELEFERİK mi çalıştıracaksınız?...

Yoksa insanları havada mı bırakacaksınız? Neye ve kime güvenerek bu adımlar atılıyor hiç kimse anlamıyor. Fare yuvasını görmez, kuyruğuna bal kabağı bağlıyor.

Bu gün ülkenin yakıt teminini banka kredileri ile yapılıyor. Fakat çok kuvvetli bir şeklide KÜLLİYE istikrarı devam ederek bütçesi ayrılmış durumda start düdüğünü bekliyor.

Hangi elektirik ile aydınlatacaksınız KÜLLİYENİZİ?...

Nüfüsün, marketlerin, okulların, hastanen, yolların, aydınlatman sokakların parkların her şeyin tas tamam. Hala daire personel eksiklerin devam ediyor ve insanlar mağdur.. Asıl sorunları görmezden gelerek gelinen yapılan gereksiz işler ile bu günlere kadar gelindi.

Sizler yönetimi ele almış olabilirsiniz fakat bu ülkenin asıl sahipleri HALKTIR. Vermiş olduğunuz görev yemin ve şehadetlerinizin ne kadar boş olduğunu her gün ıspatlanız vatandaşlar. Her şey zamanına gebedir.

Bundan sonraki elektirk zamını yapmayı planıyorken YENİLEBİLİR ELEKTİRİK kıvamına getirmeniz şart oldu. Dünyanın en pahalı elektik kw kullanıyoruz sayenizde.

Hazır borçlanma yoluna gittiniz madem okullar, hastaneler, yollar için de borclanın. Personel eksiklikleriniz içinde azcık borc alınız. Nasıl olsa siz ödemiyorsunuz.



VATANDAŞIN CEBİNDEN GEÇEREK, HALK REFAHINI GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ DEMEYİN.. AYIP OLUYOR ARTIK ....

KARAKUŞ