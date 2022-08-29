Künye
Kıbrıs 27
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Uyuşturucu zanlısı suçüstü yakalandı
Uyuşturucu zanlısı suçüstü yakalandı
İzinsiz botoks ve dolgu yapan kişiler mahkemeye çıktı
İzinsiz botoks ve dolgu yapan...
Polis denetiminde aracından çıkanlar şok etti!
Polis denetiminde aracından çıkanlar şok...
6'şar bin euroya Avrupa vaadi!
6'şar bin euroya Avrupa vaadi!
Eylem sırasında, Polisi darp etti!
Eylem sırasında, Polisi darp etti!

KIB-TEK BANKADAN BORCLANIYOR. VATANDAŞ ÖDÜYOR...

Konuk yazar KARAKUŞ yazdı: KIB-TEK BANKADAN BORCLANIYOR. VATANDAŞ ÖDÜYOR...

29 Ağustos 2022 Pazartesi 09:14
102 Okunma
KIB-TEK BANKADAN BORCLANIYOR. VATANDAŞ ÖDÜYOR...


Aksini söyleyen varsa. Bu böyle olmayacak diyen varsa. Bir yıl boyunca elektirk zamı yapmayarak halkı utandırın diycem ama   ben bile yazarken  inanmıyorum buna.. 

*Evet kaç gün sonra Elektik  fiyatlarına  yapılacak zamı açıklayacaksınız ? 

*Daha ne kadar borc, harc ile ülke yöneteceksiniz?...

*Bitmek bilmeyen yakıt sorunu için neden uğraşımıyor sunuz?...

*içsel kavga ve savaşlarınıza ne zaman son verip KKTC için sağlam adımlar atacaksınız?...

*Ne zaman gerçekten HALKIN  huzuru , sağlığı  ve eğitimi için çalışacaksınız?...

*Ne zaman kendi menfaatleriniz bir kenara bırakıp,  vatandaşa  verdiğiniz yemin ve aldığınız görevleri yerine getireceksiniz?...


Hiç bir zaman....

Yakıt sorununu çözemiyor, sağdan soldan borc harç ile ülkeye elektirk veriyorsunuz. Bunun da faturasını halka ödetiyorsunuz.  Ama öyle hiç tepki koymayın Sayın yetkililer.  Vatandaşın ödemediği ne var  ki devlete?... 

Ne kaldı ki?... ZAM üstüne zam yaparak denetimsiz şeklide tüm halkı mecbur kılarak günü birlik yaşamaya mahkum bıraktınız.  Hangi ülke bunları yaşıyor  şu yüz yılda ? Bu gün borc aldınız. Peki yarın ne yapacaksınız?...

Bitmek bilmeyen bu enerji krizi ile hergün  yeni planlarla,   uyduruk sistemlerle ülke halkını mahkum bırakıyorsunuz.  Kıt kanaat yaşamlarını sürdürmeye çalışanlara her türlü devlet borcuna ortak ediyorsunuz. 


Borc harc alınan yakıt ike TELEFERİK mi  çalıştıracaksınız?... 

Yoksa insanları havada mı bırakacaksınız? Neye ve kime güvenerek bu adımlar atılıyor hiç kimse anlamıyor. Fare yuvasını görmez, kuyruğuna bal kabağı bağlıyor. 

Bu gün ülkenin yakıt teminini banka kredileri ile yapılıyor. Fakat çok kuvvetli bir şeklide KÜLLİYE  istikrarı devam ederek bütçesi ayrılmış durumda start düdüğünü bekliyor. 

Hangi elektirik ile aydınlatacaksınız  KÜLLİYENİZİ?...

Nüfüsün,  marketlerin, okulların, hastanen, yolların, aydınlatman sokakların parkların her şeyin tas tamam. Hala daire personel eksiklerin devam ediyor ve insanlar  mağdur..  Asıl sorunları görmezden gelerek gelinen yapılan gereksiz işler ile bu günlere kadar gelindi. 

Sizler yönetimi ele almış olabilirsiniz fakat bu ülkenin asıl sahipleri HALKTIR. Vermiş olduğunuz görev yemin ve şehadetlerinizin ne kadar boş olduğunu her gün ıspatlanız vatandaşlar. Her şey zamanına gebedir. 

Bundan sonraki elektirk zamını yapmayı planıyorken YENİLEBİLİR ELEKTİRİK kıvamına getirmeniz şart oldu. Dünyanın en pahalı elektik kw kullanıyoruz sayenizde.

Hazır borçlanma yoluna gittiniz madem okullar,  hastaneler,  yollar için de borclanın. Personel eksiklikleriniz içinde azcık borc alınız. Nasıl olsa siz  ödemiyorsunuz.


VATANDAŞIN CEBİNDEN GEÇEREK,  HALK REFAHINI GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ DEMEYİN..  AYIP OLUYOR ARTIK ....

KARAKUŞ

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan net konuştu: Hesabını sorarız
Başbakan net konuştu: Hesabını sorarız
Sağlık Bakanı : “Tüm sağlık çalışanlarını ayakta alkışlıyorum”
Sağlık Bakanı : “Tüm sağlık çalışanlarını ayakta alkışlıyorum”
Üstel: Kamu Reformu'nu gerçekleştireceğiz!
Üstel: Kamu Reformu'nu gerçekleştireceğiz!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim