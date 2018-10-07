KIB-TEK borçlanmaya doymuyor!

Kıbrıs Postası'nda Vatan MEHMET'in haberine göre, Daha önce “döviz ve TL kalemi” olmak üzere borçlanan kurumun bu kez yalnızca TL borçlanması dikkat çekerken KIB-TEK’in Bakanlar Kurulu kararıyla Resmi Gazete’de yayımlanan yeni borçlanma tablosunda ise “borç faizinin” belirtilmemesi merak konusu oldu…



Hükümet herkesi dövizden uzaklaştırıp TL’ye yönlendirirken KIB-TEK yeni yönetiminin daha önce doların 4,5-5 TL olan kuru döneminde aldığı döviz borçları, bugün 6 TL’yi aşan kur karşısında borç stokunu artırmış oldu. Böylece vatandaş döviz kuru edeniyle zarara uğrarken KIB-TEK de aynı şekilde zarara uğramış oldu.



Yeni borçlanma ile ilgili Bakanlar Kurulu kararında “KIB-TEK’in akaryakıt ihtiyacının karşılaması amacıyla KIB-TEKYönetim Kurulu’nun 5.9.2018 tarih ve AH\195\2018 sayılı kararıile önergeye ekli sunulan Borç Yönetim Komitesi’nin 26.09.2018 tarihli kararı doğrultusunda toplamda 4000000 TL tutarında aşağıda isimleri belirtilen bankalardan, karşılarında belirtilen miktarlarda borçlanmasını onayladı. Buna göre Creditwest Bank 21 000 000 TL; Yakındoğu Bank 10000 000 TL; Türk Bankası 5 000 000 TL; Novabank 4 000 000 TL; Toplam: 40.000.000 TL” ifadeleri yer aldı.



Altı aydır görevde olan ve 2017 Mali Raporu’na göre kendilerinden önceki dönemde 94 Milyon 606 Bin 316 TL’lik kârda olan KIB-TEK Yönetimi böylece kendi döneminde dördüncü kez borçlanarak toplamda 200 Milyon TL’ye yaklaşan bir borç yükü altına girdi.