Kıb-Tek çalışanı iş kazası geçirdi!

El-Sen'den gelen açıklama şöyle:

"Güzelyurt Bölge Amirliği çalışanımız Kemal Özikiz bugün öğle saatlerinde görevi başındayken bir iş kazası geçirmiştir.

Değerli çalışanımız Lefkoşa Dr. Buhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesinde müşahede altına alınmıştır.

Arkadaşımıza geçmiş olsun dileriz. Bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz.

Her koşulda ve şartlarda topluma daha sağlıklı hizmet verebilmek için fedakarca çalışan tüm ekiplerimizin iş güvenliği ile ilgili tüm radikal kararların alınması için tüm ilgilileri göreve davet ediyoruz."