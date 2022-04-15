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KIB-Tek çalışanı mahkemeye çıkarıldı

Elektrik borçları bulunan devlet kurumlarının elektriğini kestiği gerekçesi ile tutuklanan A.G mahkeme huzuruna çıkarıldı.

15 Nisan 2022 Cuma 14:57
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KIB-Tek çalışanı mahkemeye çıkarıldı

(Kamalı Haber)

Elektrik borçları bulunan devlet kurumlarının elektriğini kestiği gerekçesi ile tutuklanan A.G mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kemal Erdelhun, zanlının Görevi Kötüye Kullanma, elektrik Kesme Kastıyla İşlere Zarar Verme, Mülke Tecavüz suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 12.13.04.2022 tarihinde Lefkoşa’da yetkili makam olan KKTC Cumhurbaşkanlığı, KKTC Meclisi Ulaştırma bakanlığı, Turizm Bakanlığı ve BRTK Kurumundan izin almaksızın söz konusu yerlerden içeriye giriş yapıp mülke tecavüz ettikten sonra söz konusu kurumların içerisinde bulunan elektrik trafosunun şalterini Elektrik Kurumundan yetki almadan kesmek suretiyle İşlere zarar verip görevi kötüye kullandığını belirtti.

Olayın Polisin bilgisine 14 Nisan 2022 tarihinde bildirildiğini söyleyen Erdelhun, aynı gün zanlının Lefkoşa’da tesit edilip şubeye celp edilmiş ve yapılan soruşturmada söz konusu yerlere girip elektrik şalterlerini indirdiğini sözlü olarak beyan ettiğini anlattı. Polis, zanlının aleyhinde başlatılan tahkikatımız tamamlandığını belirtip, KIB-TEK’te teknisyen olarak çalışan zanlının davalarında hazır bulunmasını sağlamak için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine G. Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün polis karakoluna ispatı vücutta bulunması ve 2 kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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