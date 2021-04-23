KIB-TEK çalışanından vatandaşa kötü davranış! 

KIB-TEK Çalışanı A.T’nin görevlendirildiği her yerde amirleri tarafından çalışma arkadaşlarına kötü, vatandaşlara ise kaba davrandığı yönünde şikayetlerin olduğu ortaya çıktı. Gündem Kıbrıs'a ulaşan ve adının açıklanmasını istemeyen vatandaşlar söz konusu çalışan hakkında yetkililerin harekete geçmesini talep ediyor.

Daha önce de kayıp bir kablo konusunda sahte evrak düzenlemekle itham edilen ve hakkında soruşturma açılan A.T’nin görev yeri değiştirilmişti.

Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine Gündem Kıbrıs söz konusu belgelere ulaştı...