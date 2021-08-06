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Kıb-Tek çalışanlarına saldıran kişi tutuklandı

Şantiye şefi Zeynel Kaya tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

06 Ağustos 2021 Cuma 19:43
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Kıb-Tek çalışanlarına saldıran kişi tutuklandı

Mağusa’da Tüfekçioğlu’na ait beton şantiyesinde dün şantiyenin elektriğini kestikleri gerekçesiyle Elektrik Kurumu görevlisi Yunus Elagöz’ün boğazını sıkan, Orbay Kaya’nın ise burnuna yumruk atarak burnunun kırılmasına neden olan şantiye şefi Zeynel Kaya tutuklandı.

Zanlı Kaya,  “Vahim zarar”, “Ciddi darp” ve “İtalei lisan” suçlamaları ile bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

2 ÇALIŞANA SALDIRDI

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Mustafa Çebi mahkemede verdiği ifadesinde, 5 Ağustos 2021 tarihinde Elektrik Kurumu görevlilerinin Mağusa’da faaliyet gösteren Tüfekçioğlu’na ait beton şantiyesinin elektriğini kesmek için konu şantiyeye gittiğini açıkladı.

Şantiyede, şantiye şefi olarak çalışan zanlı Zeynel Kaya’nın ise oraya giden Elektrik Kurumu görevlilerine, elektriği kestikleri gerekçesiyle küfür ettiğini belirten Çebi, akabinde ise zanlının, Elektrik Kurumu görevlisi Yunus Elagöz’ün boğazını sıkmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini açıkladı.

Zanlının yine orada bulunan ve araya giren Elektrik Kurumu görevlisi Orbay Kaya’nın da burnuna yumruk atarak ciddi şekilde darp ettiğini belirten Çebi, müşteki Yunus Elagöz ile Orbay Kaya’nın Mağusa Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürülerek muayene ettirildiğini, yapılan muayene neticesinde Orbay Kaya’nın burnunda kırık olabileceği şüphesi ile acil doktoru tarafından kulak burun boğaz doktoruna gönderildiğini söyledi.

Çebi, Orbay Kaya’nın, kulak burun boğaz doktoruna götürülerek muayene ettirildiğini belirterek, yapılan muayene neticesinde burnunda kırık olduğunun tespit edildiğini ancak bu kırığın eski mi yoksa yeni mi olduğu yönünde herhangi bir tespit yapılamadığını açıkladı.

Yürütülen soruşturmanın yeni başladığını ifade eden Çebi, zanlı Zeynel Kaya’nın soruşturma amaçlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, soruşturmanın selameti açısından zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

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Son Güncelleme: 06.08.2021 19:45
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