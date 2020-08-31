KIB-TEK'e borcu olan şirketler açıklandı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), KIB-TEK’e kimin, ne kadar borcu olduğuna ilişkin basın açıklaması yaptı.
KIB-TEK’e borcu olanlar bazı şirketler şu şekilde:
Master Club Boğaz 239 bin TL
Akçay sulama birliği 292 milyon TL, 442 bin TL
Akçay sulama birliği kaymakamlık 516 bin TL , 379 bin TL
141. sulama tesisi 598 milyon TL
AKSA sulama birliği 500 milyon TL
Bölge sular komitesi 312 milyon TL, 107 bin TL
76 sulama birliği 76 milyon TL
Koruçam muhtarlığı 24 milyon TL
Ramadan 280 milyon TL
Akçay sulama kaymakamlık 516 milyon TL ve 379 milyon TL
Gayretköy 7 milyon TL
Kaya Artemis 130 milyon TL
Savoy 3 milyon 887 bin TL
Kasya turistik 1.32 milyon TL
Simena 961 bin TL
Üniversite Noth Cyprus 200 bin TL
Mesan Devlopment 157 bin TL
İnter teminat 130 bin TL
Çamlıköy muhtarlığı 571 bin TL
BRT 384 bin TL
Sarıoğulları LTD 76 bin TL
Kemal Basat 143 bin TL
Santa turizm 2,5 milyon TL
Gayretköy sulama tesisi 100 bin TL
Rose Garden 244 bin TL
Jasmine Court 53 bin TL
A Tempos İmport Export 158 bin TL
Gazimağusa Su işletme 573 bin TL
Özlem süt 361 bin TL
Beyköy süt 53 bin TL
Koruçam Muhtarlığı 24 bin STG
Manner Trading LTD 130 bin TL
Ramadan Musazade 280 bin TL
Roks Hotel 190 bin TL
Girne Amerikan Üniversitesi Yurtları 343 bin TL
Asımoğlu Otel 55 bin TL
Lambusa 416 bin TL
Onar Village 190 bin TL
Mağusa Belediyesi Açıkpazar 60 bin TL
Küçük Kaymaklı Spor Kulübü 76 bin TL
KIBRIS POSTASI