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KIB-TEK'e borcu olan şirketler açıklandı

El-SEN, KIB-TEK’e borcu olan kişilerle ilgili basın açıklaması yaptı.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 12:53
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KIB-TEK'e borcu olan şirketler açıklandı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), KIB-TEK’e kimin, ne kadar borcu olduğuna ilişkin basın açıklaması yaptı.

KIB-TEK’e borcu olanlar bazı şirketler şu şekilde:

Master Club Boğaz 239 bin TL

Akçay sulama birliği 292 milyon TL, 442 bin TL

Akçay sulama birliği kaymakamlık 516 bin TL , 379 bin TL 

141. sulama tesisi 598 milyon TL

AKSA sulama birliği 500 milyon TL

Bölge sular komitesi 312 milyon TL, 107 bin TL 

76 sulama birliği 76 milyon TL

Koruçam muhtarlığı 24 milyon TL

Ramadan 280 milyon TL

Akçay sulama kaymakamlık 516 milyon TL ve 379 milyon TL

Gayretköy 7 milyon TL

Kaya Artemis 130 milyon TL

Savoy 3 milyon 887 bin TL

Kasya turistik 1.32 milyon TL

Simena 961 bin TL

Üniversite Noth Cyprus 200 bin TL

Mesan Devlopment 157 bin TL

İnter teminat 130 bin TL

Çamlıköy muhtarlığı 571 bin TL

BRT 384 bin TL

Sarıoğulları LTD 76 bin TL

Kemal Basat 143 bin TL

Santa turizm 2,5 milyon TL

Gayretköy sulama tesisi 100 bin TL

Rose Garden 244 bin TL 

Jasmine Court 53 bin TL 

A Tempos İmport Export 158 bin TL 

Gazimağusa Su işletme 573 bin TL 

Özlem süt 361 bin TL 

Beyköy süt 53 bin TL 

Koruçam Muhtarlığı 24 bin STG 

Manner Trading LTD 130 bin TL 

Ramadan Musazade 280 bin TL 

Roks Hotel 190 bin TL 

Girne Amerikan Üniversitesi Yurtları 343 bin TL 

Asımoğlu Otel 55 bin TL 

Lambusa 416 bin TL 

Onar Village 190 bin TL 

Mağusa Belediyesi Açıkpazar 60 bin TL 

Küçük Kaymaklı Spor Kulübü 76 bin TL 

KIBRIS POSTASI

Anahtar Kelimeler:
KIBTEKELSEN
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