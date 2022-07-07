Erhürman, Kıb-Tek’e ihalesiz yakıt alımı hakkında, Başbakan Ünal Üstel ve hükümet ortakları Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile görüşmesinin ardından Başbakanlık önünde açıklama yaptı.

Tufan Erhürman, konuşmasında, talep ettikleri yakıt alım kararlarının kendilerine verildiğini söyledi. Erhürman, “Şu anda veriler elimizde. Akaryakıtın ton başına kaç paraya getirildiği ve ne kadar navlun ödendiği elimizde var. İlk nazarda görünüyor ki, şüphelerimiz doğrulanmıştır. Burada sadece elektriksizlik yaşamadık, paramız yok o yüzden elektriksiz kaldık diyorlar ki bu doğru değil… Plansızlık yüzünden elektriksiz kaldık. Bir de kamu parasını çok ciddi şekilde fazladan harcadılar. Elimizdeki belgelerden bu çok açık bir şekilde görülüyor” dedi.

Erhürman, milletvekilleri arasından oluşturulan bir komitenin rakamları çalıştıktan sonra gün içerisinde, ne kadar zarara uğratıldığı konusunda detaylı bilgi vereceklerini de belirtti.

“Şüphelerimiz maalesef fena halde doğrulanmış durumda” ifadelerini kullanan Erhürman, hukuki girişim de başlatacaklarını kaydetti.

CTP Başkanı Erhürman, navlunlara bakıldığında sadece bir yakıt alım kararında normalin üç katının üstüne bir farkın görüldüğüne işaret etti ve 2 defa 2 bin 300 ton, 1 defa bin 100 ton ve 1 defa 16 bin ton olmak üzere toplam 4 defa yakıt alımı için karar bulunduğunu da belirtti.