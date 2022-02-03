Kıb-Tek Elektrik Borcu Olanları Uyardı

Kurum’dan yapılan açıklamada, “07 Şubat 2022 Pazartesi günü, (2022/02) faturaları dışında ve 469 TL üzeri ödenmemiş bakiyesi bulunan resmi kurum, kuruluş, özel ve tüzel tüm tüketicilerimizin elektrik enerjileri kesilecektir. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına açık bakiyelerin kapatılmasını saygılarımızla rica ederiz” denildi.