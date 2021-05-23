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Kıb-Tek Genel Müdürü Erdoğan Gifa Holding LTD Sorumluları Hakkında Yasal İşlem Başlattı

23 Mayıs 2021 Pazar 12:30
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Kıb-Tek Genel Müdürü Erdoğan Gifa Holding LTD Sorumluları Hakkında Yasal İşlem Başlattı

Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, Kıb-Tek’in hak ve çıkarlarının korunması ve kurumun sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için enerji kullanımı yapan her kesimin kullandığı miktarı ödemesi gerektiğini vurguladı.
Kurum’a borcu olan kurum, kuruluş veya otellerin enerji akımlarının otomasyon sistemine bağlı olarak kesildiğini ve kesilmeye de devam edeceğini dile getiren Erdoğan, bazı yayın organlarında şahsı adına çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirtti.

GİFA HOLDİNG LTD’İN 286 BİN TL BORCU VAR

GIFA Holding Ltd’in şuanda toplam 286 Bin 195.13 TL borcu olduğunu ve yıllardır Kurumu zarara uğratırcasına enerji kullanımını düzensiz ödediğini söyleyen Erdoğan, GIFA Holding Ltd’in Kurum’da 7 hesabı bulunduğunu bunlardan 2’sinin taksitli, birinin de pasif hesap olduğunu belirtti.
Kurum’a zarar verme adına GIFA Holding Ltd. sorumlularının şahsına bazı yayın organlarında asılsız yayın yapmasının, var olan borç gerçeğini ortadan kaldırılmayacağını söyleyen Erdoğan, GIFA Holding Ltd. sorumlularının yapmış olduğu karalama politikalarına karşı her türlü yasal hakkını kullanılacağı kaydetti.
Tüm kurum, kuruluş ve otellerin bakiye dökümlerinin Kurum’da var olduğunu, çirkin ve mesnetsiz saldırılarla genelde ülkeye özelde de Kıb-Tek Kurumu’na, hiç kimsenin zarar vermesine müsaade etmeyeceklerini söyleyen Erdoğan, GIFA Holding Ltd. sorumlularının yapmış olduğu saldırılardan dolayı gerekli yasal işlem başlatıldığını kamuoyu ile paylaştı.

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