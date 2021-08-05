Kıb-Tek Genel Müdürü: "Zam değil güncelleme diyelim"

Bahar Sancar - Özel Haber

Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, bir basın açıklaması yaparak elektrik fiyatlarının güncelleneceğini, ilgili düzenlemenin bakanlar kuruluna gönderildiğini açıkladı.

Erdoğan, "Bugün gelinen noktada satış fiyatında güncelleme olmadığı için kurum zarar ediyor ve kurumun bu şekilde çalışması mümkün değil" dedi.

Erdoğan, "Zam değil fiyat güncellemesi diyelim" diyerek, bugün itibariyle en az yüzde 30 artışla fiyat güncellemesi olacağını, ne kadarının halka yansıtılacağına ve ne kadarını devletin üstleneceğine Bakanlar kurulunun karar vereceğini söyledi.

Erdoğan, yapılacak olan fiyat güncellemesinde, yüzde 21 oranında fiyat güncellemesinin vatandaşa, geri kalanının da devlete yansıtılması yönünde öneride bulunduklarını söyledi.

Buna göre 97.83 kuruş olan kilowatt başına kullanım yapılacak olan güncelleme ile en az 184 kuruş olacak.