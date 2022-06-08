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"KIB-TEK Geriye dönük zam uygulamaya çalışıyor!"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) eski Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Avcıoğlu, KIB-TEK'in halen faturaları göndermemesinin sebebinin geriye dönük zam uygulamaya çalışması olduğunu vurguladı.

08 Haziran 2022 Çarşamba 15:39
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"KIB-TEK Geriye dönük zam uygulamaya çalışıyor!"
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Avcıoğlu, şunları kaydetti:

Bugün itibarı ile Kıb-Tek hala abonelere Mayıs 2022 dönemine ait faturaları göndermiş değil !
Yönetim Kurulu Başkanının geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamalardan anlaşıldığı üzere, faturaların gecikme sebebi GERİYE DÖNÜK bir ZAM uygulanmaya çalışılmasıdır.
Yapılması öngörülen zam 56Kuruş/kWs olmakla birlikte, 56 Kuruşun 26 Kuruşluk kısmının Devlet Tarifesi haricindeki tarifelere uygulanması, geriye kalan 30 Kuruşluk kısmın ise Devlet Tarifelerinin üzerine eklenmesi söz konusudur.
Her hangi bir İşletme, satmakta olduğu mal ve hizmetlerin maliyetlerini güncel maliyetlere göre hesaplamaktadır, dolayısıyla Elektrik Birim Fiyatını, Kurum Web Sayfasında da yazdığı üzere 2.7TL/kWs olarak baz almaktadır.
Dolayısıyla Mayıs Ayı içerisinde üretilen/satılan bir ürün/hizmetin fiyatı da 2.7TL/kWs Elektrik Birim Fiyatına göre düzenlenmiştir.
Geriye dönük bir zam uygulanması gerek işletmeleri gerekse hane halkını fazlasıyla zora ve zarara sokacak bir durumdur.
Kaldı ki Elektrik İnkişaf Nizamnamesinin 5. Maddesinin 2. Fıkrasında;
"Elektrik Maliyet unsurlarındaki değişikliğe göre tarife ayarlamaları, aşağıda dördüncü Fıkrada belirlenen yönteme uygun olarak hesaplanır ve Yönetim Kurulunun Kararı ile KIBTEK WEB SAYFASINDA YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRER." şeklinde açıkça belirtmektedir.
08.06.2022 tarihi (bugün) itibarı ile Kıb-Tek Web Sayfasında, Tarifeler Bölümüne bakılırsa, Elektrik Birim Fiyatı hala 2.7TL/kWs olarak belirtilmektedir.
Dolayısıyla Güncel Elektrik İnkişaf Nizamnamesine göre, yapılması planlanan Elektrik Zammı Kıb-Tek Web Sayfasında yayınlanarak yürürlüğe girer ve GERİ DÖNÜK UYGULANAMAZ !
Görünen o ki Koltuk Kavgası yapmaktan, Tarife Düzenlemesi yapmaya fırsat bulunamamış!
Zamanında yapılması gereken tarife düzenlemesinin yapılmamış olmasının FATURASI VATANDAŞA KESİLEMEZ, gecikmeye sebep olan her kim ise, bu sorumluluk ona yüklenmelidir.
Bu şekilde, NİZAMNAMEYE AYKIRI OLARAK, GERİYE DÖNÜK ZAM KARARI ALINMASI HALİNDE, KONUNUN MAHKEMEYE TAŞINACAĞINI PEŞİNEN BELİRTMEK İSTERİM.

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