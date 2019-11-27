Kıb-Tek grevine Bakanlar Kurulu engeli!

Bakanlar Kurulu, El-Sen’in sabah saatlerinde başlattığı grevi 60 gün süreyle yasaklama kararı aldı.
Başbakanlık Basın Bürosu’ndan yapılan açıklama şöyle:
Bakanlar Kurulu, bugün, Başbakanlığa vekalet eden Bakan Ali Pilli başkanlığında olağanüstü bir toplantı yapmıştır. Bugün sabah saatlerinden itibaren Elektrik Kurumu’nda yürürlüğe konulan grev konusunun ele alınıp değerlendirildiği toplantıda;
Bu grevin ülkemize uluslararası ulaşım, ülke içerisinde trafik, sağlık ve diğer elzem hizmetleri kesintiye uğratarak halkımızın hayatını ciddi şekilde olumsuz etkileyen bir durum ortaya çıkardığı tespit edilmiştir. Bu noktadan hareket eden Bakanlar Kurulu, 42/1996 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası’nın kendisine verdiği yetkiye dayanarak bu grevin genel sağlığı, ulusal ve kamu güvenliğini bozucu, elzem hizmetleri ciddi şekilde kesintiye uğratan niteliği olması nedenleriyle 60 (altmış) gün süre ile yasaklama kararı almıştır.
Bakanlar Kurulu ayrıca Elektrik Kurumu’nun geleceğini ve ülkenin enerji ihtiyacını dikkate alarak daha önce açıklamış olduğu 60 MW’lık yeni yatırım taahhüdünü ve bu taahhüdün yer aldığı protokole bağlılığını bu toplantıda bir kez daha teyit etmiştir. Hükümet, 60 MW’lık yeni yatırım ile ilgili olarak halihazırda bir adım atmıştır ve önümüzdeki günlerde de diğer gerekli adımları atacaktır. Yatırımın ne şekilde olacağına ilişkin detaylı açıklama ilk Bakanlar Kurulu toplantısında değerlendirilip gerekli karar alınması ertesinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Bu hükümete böyle yakışır..Daha da fazlası lazım aslında...Bütün sendikalardan grev gelmesi lazım bu hükümete....
HEPİNİZİN ELEKTRİĞİ VAR ANLAŞILAN DA HABİRE DEVLETE LAF SÖYLERSİNİZ. GREV YAPSINLAR AMA BÖYLE DEĞİL. VATANDAŞIN SUÇU NE. OLAY ELEKTRK ARIZASINA MÜDAHALE ETMEMEK DEĞİL. BİLEREK KESİLDİ ELEKTİK. SALAK DEĞİLİZ. İNŞALLAH ÖZELLEŞTİRİLİR DE GÖRÜRLER GREVİ.
yazık size giden vergilere...yazıklar olsun..hiç doymazsınız. haklı yanınız da varsa artık haklı değilsinizzzzz. çok nefret uyandırdınız...anlayın artık..
elektrik sendikasi baska nasil grev yapar ki..grev anayasal haksa su an yaptigini yapar. elektrikleri kesmediler sadece arizaya mudahale etmeyecekler. toplumun sendikaya destek olmasi gerekirken bazilari rahati kacacak diye grevi yasaklanmasina destek cikiyor. bunu yapanlar kendi calistiklari kuruma karsi greve gidilirse yine grevin yasaklanmasina karsi cikacaklar mi
Sendikanın anayasal hakkı elektrik kesmekse , parasını ödeyen vatandaşın anayasal hakkı nedir Derviş bey..saçmalama!!!Beğen (0) Beğenmedim! (0)
boyle grev mi olur hepimizin colugu cocugu var nasil devletsiniz bir kib teke sozunuz gecmiyor Allah belanizi versin boyle ismi olur kis gunu
Bu sendikaya üye olan tüm orospu çocuğu vatan hainlerini vatandaşlıktan çıkarın. Siktirsin gitsin Şerefsiz EL-SEN sen kimsin benim enerjimi kesiyorsun ipnenin evladı sendika ananızı siker bu vatandaş bir kişi sizin yüzünüzden ölsün bak neler olacak.