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KIB-TEK'i Başbakanlığa bağlıyorsunuz... Neden?

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, KIB-TEK'in Başbakanlığa bağlanacağına işaret ederek, Başbakan Ünal Üstel'e "neden?" diye sordu.

21 Temmuz 2022 Perşembe 16:34
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KIB-TEK'i Başbakanlığa bağlıyorsunuz... Neden?
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Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Başbakan Ünal Üstel’e sorular yöneltti.

HP Genel Başkanı Özersay, Maliye Bakanı Sunat Atun’un görevden ‘alınamamasına’ işaret ederek, Başbakan Üstel’e, “Bakanı görevden alamayınca müsteşarını, müdürünü, atadığı yönetim kurulunu görevden aldınız. Anlaşılan şimdi de elindeki elektrik kurumunu alıyor, Başbakanlığa bağlıyorsunuz. Neden diye sorsam? Güvenmediğiniz için mi? Oralarda bir şeyler çevirdiğine inanıyorsanız ne duruyorsunuz o zaman? E görevden alın o zaman! Gücünüz ancak bu kadarına mı yetiyor? Birileri bir şeyler yedi ve rant elde ettiyse şimdi bu hamlenizle bunu mu durduracaksınız yoksa “sıra başkasında şimdi rantı onlar yiyecek” mi diyorsunuz? Nedir tam olarak niyet?” diye sordu.

“BU HÜKÜMET GİTTİĞİNDE İŞ İŞTEN GEÇMİŞ OLACAK, KURTARILACAK BİR MEMLEKET KALMAYACAK”

Özersay, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Peki ya kolu kanadı kırılan Bakana ne demeli? Müsteşarınız, müdürünüz, atadığınız yönetim kurulu sizden habersiz görevden alınacak, şimdi kurum da alınacak, hatta Başbakan imalı şekilde “hesap soracağım” diyerek biraz da sizi işaret edecek ve siz hala o koltukta oturacaksınız öyle mi? 

Bir daha söyleyelim: Bu hükümet meşru değildir, ne hükümeti oluşturan siyasi partilerin tabanında temsiliyet zemini var, ne de seçmen nezdinde yetki bu zeminde alındı! Onun için bu normal bir hükümetmiş gibi davranmaya devam ettiğimiz sürece bu acayiplikler daha da artacak, daha da kötüsü gelecek. Gün gelip bu hükümet gittiğinde de iş işten geçmiş olacak, kurtarılacak bir memleket kalmayacak. Geçen her gün bu memleketin de, devletin de, halkın da aleyhinedir…”

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