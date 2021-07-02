KIB-TEK için ihale kuralları uygulanmayacak

Bakanlar Kurulu, KIB-TEK tarafından yapılacak olan jeneratörlerin tamir bakım ve yedek parça temini kapsamındaki ihalelerinde kamu ihale yasası kurallarının dört aylık bir süre için uygulanmamasına ilişkin yasa gücünde kararname çıkardı. İlgili karar, 1 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre Bakanlar Kurulu, 01 Temmuz 2021 ile 31 Ekim 2021 tarihleri arasında jeneratörlerin tamir bakım ve yedek parça temini ile ilgili alım yetkisini Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığına vermiş oldu.

KAYNAK : HABER KIBRIS