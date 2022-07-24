KIB-TEK için ihalesiz akaryakıt alımı

Buna göre akaryakıtın “İçkale Sosyal Hizmetler Taş. lnş. Gıda Tur. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.” isimli şirketten satın alınacağı ve miktarın da 60,000± %10 mton olacağı bildirildi. Resmi Gazete’de akaryakıt alımıyla ilgili şu ifadelere yer verildi: “Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun yakıt ihtiyacına düşmemesi ve ülkede elektrik kesintileri yaşanmaması adına acil yakıt ihtiyacını karşılamak üzere, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu'nun 23.7.2022 tarih ve HAK/63/2022 sayılı kararı doğrultusunda , akaryakıt (fuel oil) temini ve taşınması ile ilgili önergeye ekli sunulan teklifler içerisinde en düşük fiyat olması ve en hızlı şekilde tedarik sağlayacak olması nedeniyle İçkale Sosyal Hizmetler Taş. lnş. Gıda Tur. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. isimli şirketten 60,000± %10 mton Akaryakıt temin edilmesine, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun Yapacağı Akaryakıt Alımlarında (Akaryakıt ve Deniz Taşımacılığı) Kamu ihale Yasası Kurallarının Uygulanmaması Hakkında Yasa Gücünde Kararname uyarınca karar verdi.”