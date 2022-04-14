KIB-TEK'le ilgili son dakika gelişmesi

Buna göre KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na bağlı olan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Başbakanlığa bağlanacak.
Kararın adaya dönüşte uygulamaya girmesi bekleniyor.
Kaynak : Haber Kıbrıs
Son Güncelleme: 14.04.2022 10:02
Ankara’da protokol görüşmeleri için bulunan Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun dün akşam yaptığı toplantı sonrasında önemli bir karar aldığı öğrenildi.
Buna göre KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na bağlı olan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Başbakanlığa bağlanacak.
Kararın adaya dönüşte uygulamaya girmesi bekleniyor.
Kaynak : Haber Kıbrıs