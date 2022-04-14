Künye
Kıbrıs 15
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Soygun, Yaralama, Zorla İnsan kaçırma, Ciddi Darp
Soygun, Yaralama, Zorla İnsan kaçırma,...
Markette hırsızlık!
Markette hırsızlık!
Bahçeciler ilk kez Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı
Bahçeciler ilk kez Lefkoşa Ağır...
8 yıl hapis cezası!
8 yıl hapis cezası!
Okulun güvenlik şefine yumruk attı
Okulun güvenlik şefine yumruk attı

KIB-TEK'le ilgili son dakika gelişmesi

Ankara’da protokol görüşmeleri için bulunan Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun dün akşam yaptığı toplantı sonrasında önemli bir karar aldığı öğrenildi.

14 Nisan 2022 Perşembe 09:26
1585 Okunma
KIB-TEK'le ilgili son dakika gelişmesi

Buna göre  KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na bağlı olan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Başbakanlığa  bağlanacak.

Kararın adaya dönüşte uygulamaya girmesi bekleniyor.

Kaynak : Haber Kıbrıs

Son Güncelleme: 14.04.2022 10:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
20 yaşındaki genç yoğun bakımda
20 yaşındaki genç yoğun bakımda
“Sadece birkaç kişinin bilgisinde olan protokollerle bu ülkeyi geliştiremezsiniz”
“Sadece birkaç kişinin bilgisinde olan protokollerle bu ülkeyi geliştiremezsiniz”
Arıklı'nın beceremediğini Atun yapacak!
Arıklı'nın beceremediğini Atun yapacak!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim