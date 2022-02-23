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Kıb-Tek, Maliye’ye bağlanıyor

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bünyesindeki Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yeni hükümetle birlikte Maliye Bakanlığı’na bağlanıyor.

23 Şubat 2022 Çarşamba 09:28
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Kıb-Tek, Maliye’ye bağlanıyor
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Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bünyesindeki Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yeni hükümetle birlikte Maliye Bakanlığı’na bağlanıyor.

Peş peşe borçlanmalarla ayakta duran ve yatırım ihtiyacı konuşulan KIB-TEK, böylece yine Sunat Atun’un bakanlığı denetiminde olacak.

Geçtiğimiz dönem Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak görev yapan Sunat Atun, KIB-TEK’in borçlarına dikkat çekmiş, “Maliyetler aşırı derecede yükselmesine rağmen son 2 yılda elektrik fiyatlarına dokunulmadı; peki halka iyilik mi yapıldı, kötülük mü yapıldı?” sorusunu gündeme taşımıştı.

Atun, “Ocak 2018’de 46 milyon borçla Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nu devrettik, 800 Milyon TL borçla devraldık” iddiasını ortaya koymuş, isim vermeden özellikle Erhan Arıklı ve Hasan Taçoy’un bakanlık dönemlerinde, Kıb-Tek’in uğratıldığı toplam zararı 376 milyon TL şeklinde açıklamıştı.

Yeniden yapılanma, siyasetten arınmış özerk yönetim, özelleştirme gibi pek çok farklı başlıkla siyasetin ve toplumun gündeminden düşmeyen KIB-TEK, “Enerji Bakanlığı”ndan ayrılacak.

KIB-TEK, geçmişte de farklı dönemlerde Maliye Bakanlığı altında yönetilmişti.

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