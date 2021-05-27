KIB-TEK Meclis Araştırma Komitesi toplandı

Komitenin Başkanı UBP Milletvekili Sunat Atun, görüşmelerin ardından sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:,

"Dün KIB-TEK'teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi olarak olağan toplantımızı yaptık. Dünkü toplantıda çok kritik bir belge Komite’nin bilgisine sunuldu. Bu belge çok güçlü bir emare niteliği taşıyor. Bugüne kadar elde ettiğimiz en önemli belgelerden oldu ve bunu tutanaklara geçirdik. Daha üzerinden 24 saat geçmeden hemen beni adını ilk kez duyduğum bir haber sitesinde karalamaya başladılar. Burada mesele büyük bir yolsuzlukla mücadele eden bizleri yıldırmak ve şahsımızı itibarsızlaştırarak o korktukları raporu değersiz hale getirmek. Bugün meclis kürsüsünde bunu ifade ettim: “Ucunda ölüm de olsa bu işin peşini bırakmayacağım ve bu rapor çıkacak.”

Bugün ayırıca, muhalefetin önerisi ile Kutlu Adalı Cinayetini Araştırma Komite’sinin oluşturulması önerisini oy birliği ile onayladık. Usül hakkında yaptığım konuşmada Anayasa’nın 98. Maddesine değinerek meclis araştırma komitelerinin daha sağlıklı ve sonuç odaklı çalışabilmesi için, ilgili maddede ifade edilen: “Araştırma ve Soruşturma Komitelerince istenen bilgi ve belgeleri vermeyen ve Komite çağrılarına uymayanlar hakkında uygulanacak yaptırımlar ve diğer esaslar yasa ile düzenlenir” hükmü uyarınca, bu yönde acilen bir yasa yapılmasının ne kadar önemli olduğunu da anlatmaya çalıştım.

Gerek halkın milyonlarca dolarının hesabını sormak için çalışan KIB-TEK Araştırma Komitesi gerekse oluşturulması kararlaştırılan Kutlu Adalı Cinayeti Araştırma Komitesi gibi devlet ve vatandaşın hakkını ve hukukunu gerçekleriyle birlikte ortaya çıkarma misyonu olan araştırma komitelerine ilişkin özel bir yasa çıkarılmalı hem bilgi talep edilene hem de araştırmayı yapan milletvekillerinin de hakkı ve hukuku koruma altına alınmalıdır. Biz yılmadan çalışamanırımıza halkımız adına devam edeceğiz."