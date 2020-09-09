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KIB-TEK'te 65 test sonucu negatif

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIBTEK) Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Avcıoğlu bugün KIB-TEK'de yapılan 65 PCR testinin tümünün sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı. 

09 Eylül 2020 Çarşamba 22:05
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KIB-TEK'te 65 test sonucu negatif

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIBTEK) Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Avcıoğlu bugün KIB-TEK'de yapılan 65 PCR testinin tümünün sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı. 

Avcıoğlu’nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Bugün KIB-TEK Lefkoşa Bölge Amirliği ve KIBTEK Genel Merkez'de yapılan 65 Personelimizin PCR Test Sonuçlarının tamamı NEGATİF'dir.

Yalnızca bir personelimiz tedbir amaçlı karantinadadır ve Test Sonucu henüz çıkmamıştır.

Yarın diğer Bölge Amirliklerinde de PCR Testleri yapılmaya devam edecektir.”

Son Güncelleme: 09.09.2020 22:15
Anahtar Kelimeler:
KIBTEKKoronavirüsCoronavirüs
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