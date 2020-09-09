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KIB-TEK'te Covid-19 alarmı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Lefkoşa Şubesi’ndeki elektrik faturası ödeme noktasında görevli olan veznedarın kardeşinin PCR test sonucu Koronavirüs pozitif çıktığı iddiası, paniğe yol açtı.

09 Eylül 2020 Çarşamba 12:44
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KIB-TEK'te Covid-19 alarmı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Lefkoşa Şubesi’ndeki elektrik faturası ödeme noktasında görevli olan veznedarın kardeşinin PCR test sonucu Koronavirüs pozitif çıktığı iddiası, paniğe yol açtı.

Görevli memurun kardeşinin test sonucunun pozitif çıktığı haberiyle birlikte, veznede görevli tüm personel teste yollandı.

Bu süreçte vezneler boş kaldı.

Pek çok vatandaş duruma açıklık getirilmesini talep etti, ödeme noktası önünde uzun kuyruklar oluştu.

Ardından bir KIB-TEK yetkilisi kurum önünde bekleyen vatandaşa açıklama yaptı.

Yetkili, veznelerin bugün açılmayacağını, veznede görevli bir memurun kardeşinin test sonucunun pozitif çıktığını, memurların tümünün teste gönderildiğini açıkladı.  

KAYNAK : KIBRIS POSTASI

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu
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