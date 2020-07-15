KIB-TEK'te Gökbürü'nün yetki tartışması

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökbürü'nün elektrik kesme-bağlama işlemlerini sadece kendi yetkisine alması kurum içinde tartışma yarattı.

Kurum içinden güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, daha önceden Bilgi-İşlem Amirliği'nin elinde olan kesme-bağlama işlemleri, ani bir kararla Gökbürü'nün tek yetkisine verildi.

Gökbürü'nün bu yetkiyi aldıktan sonra, elektriği kesik olan bazı abonelerin elektriğini bağlatma talimatı verdiği de iddia edildi.