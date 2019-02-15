KIB-TEK'te grev var!

Kıb- Tek'te örgütlü El- Sen son yaşanan gelişmelerin ardından "süresiz grev" kararı aldı.
Bir süredir, artan faturalar, hükümetten izinsiz imzalanan toplu iş sözleşmesi ve yeni yatırım yöntemleri ile ilgili ciddi görüş ayrılıkları vardı. Bakan Nami de, uzun süredi,r "hükümetten bağımsız" davranmaya çalışan Kıb- Tek yönetiminden rahatsız olduğunu dillendirmekteydi. Hükümetin, CTP, DP ve HP kanadı, Kıb- Tek'teki gelişmelerden rahatsız...
KIB-TEK Cumhuriyeti'ne vatandaşlar para yetiştiremez oldu. Duyurulur.
Dünkü trafoya düşen yıldırım yolunu şaşırdı aslında!! Kib-tek denen TEFECİLERİN başına düşmeliydi..
Utanmadan bir da grev yapacaklar. arkasına da bir zam daha ohhhh. Zvaniya içerik artık bütün gün üşümeylim da açmaylım klimayı diye. Dalgada gezerik artık.