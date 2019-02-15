Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Xiaomi Mi 9 ortaya çıktı! İşte Çinlilerin yeni oyuncağı
Xiaomi Mi 9 ortaya çıktı!
Stokları 3 dakikada tükenen Samsung Galaxy M20 Türkiye'de
Stokları 3 dakikada tükendi!
Yeni sosyal medya akımı: Sahte uçak yolculuğu
Yeni sosyal medya akımı
Apple'ın başı dertte: iOS 12.1.4 ile bağlantı sorunu ortaya çıktı
Apple'ın başı dertte
Avustralya'da dev yılan kanguruyu yuttu
Dev yılan kanguruyu yuttu

KIB-TEK'te grev var!

15 Şubat 2019 Cuma 14:41
KIB-TEK'te grev var!

Kıb- Tek'te örgütlü El- Sen son yaşanan gelişmelerin ardından "süresiz grev" kararı aldı.

banner41
Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, kısa süre önce, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hüdaoğlu ile çalışmama kararı aldıklarını, geniş açıklamayı Başbakan Tufan Erhürman'ın yapacağını duyurmuştu. El- Sen, "yatırımları engelleme" de dahil, önümüzdeki hafta başından itibaren "etkin eylem yapma" kararı aldı.

Bir süredir, artan faturalar, hükümetten izinsiz imzalanan toplu iş sözleşmesi ve yeni yatırım yöntemleri ile ilgili ciddi görüş ayrılıkları vardı. Bakan Nami de, uzun süredi,r "hükümetten bağımsız" davranmaya çalışan Kıb- Tek yönetiminden rahatsız olduğunu dillendirmekteydi. Hükümetin, CTP, DP ve HP kanadı, Kıb- Tek'teki gelişmelerden rahatsız...

banner22
Anahtar Kelimeler:
Kıb- TekHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Vatandaş20 2019-02-15 15:55:08

KIB-TEK Cumhuriyeti'ne vatandaşlar para yetiştiremez oldu. Duyurulur.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Dik duran 2019-02-15 23:49:21

Dünkü trafoya düşen yıldırım yolunu şaşırdı aslında!! Kib-tek denen TEFECİLERİN başına düşmeliydi..

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
ceryan 2019-02-16 14:18:42

Utanmadan bir da grev yapacaklar. arkasına da bir zam daha ohhhh. Zvaniya içerik artık bütün gün üşümeylim da açmaylım klimayı diye. Dalgada gezerik artık.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Kahvaltıda bu besinleri tüketmeyin!
Kahvaltıda bu besinleri tüketmeyin!
EL-SEN, grevi askıya aldı!
EL-SEN, grevi askıya aldı!
"Hastanın Sesi 2" projesi açılış etkinliği 23 Şubat Cumartesi
"Hastanın Sesi 2" projesi açılış etkinliği 23 Şubat Cumartesi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim