KIB-TEK'te grev var!

Kıb- Tek'te örgütlü El- Sen son yaşanan gelişmelerin ardından "süresiz grev" kararı aldı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, kısa süre önce, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hüdaoğlu ile çalışmama kararı aldıklarını, geniş açıklamayı Başbakan Tufan Erhürman'ın yapacağını duyurmuştu. El- Sen, "yatırımları engelleme" de dahil, önümüzdeki hafta başından itibaren "etkin eylem yapma" kararı aldı.

Bir süredir, artan faturalar, hükümetten izinsiz imzalanan toplu iş sözleşmesi ve yeni yatırım yöntemleri ile ilgili ciddi görüş ayrılıkları vardı. Bakan Nami de, uzun süredi,r "hükümetten bağımsız" davranmaya çalışan Kıb- Tek yönetiminden rahatsız olduğunu dillendirmekteydi. Hükümetin, CTP, DP ve HP kanadı, Kıb- Tek'teki gelişmelerden rahatsız...