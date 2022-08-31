Erhürman yaptığı açıklamada “KIB-TEK'te kaçıncı istifa/görevden alma/atama? Peki ya Bakanlar Kurulu'nda? Bürokraside? İnsan ister istemez, sekiz ay önceki seçim sürecinde dillerden düşürülmeyen "istikrar" sözcüğünü hatırlıyor!” ifadelerini kullandı.