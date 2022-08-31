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"KIB-TEK'te kaçıncı istifa?"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) Yönetim Kurulu’nda yapılan değişikliklere sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

31 Ağustos 2022 Çarşamba 20:51
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"KIB-TEK'te kaçıncı istifa?"


Erhürman yaptığı açıklamada “KIB-TEK'te kaçıncı istifa/görevden alma/atama? Peki ya Bakanlar Kurulu'nda? Bürokraside? İnsan ister istemez, sekiz ay önceki seçim sürecinde dillerden düşürülmeyen "istikrar" sözcüğünü hatırlıyor!” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
KIBTEKTufan Erhürman
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