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Kıb-Tek'te kullanılan akaryakıtın tahlil sonuçları

Başbakanlık Denetleme Kurulu gözetiminde Kıb-Tek'te kullanılan akaryakıtın tahlil sonuçları geldi... Yakıtın temiz olduğu açıklandı...

20 Eylül 2021 Pazartesi 17:57
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Kıb-Tek'te kullanılan akaryakıtın tahlil sonuçları

Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanı Meftun Orkun  Teknecik elektrik santralinden alınan yakıt numunelerine ilişkin test sonucu hakkında bilgi verdi.

Orkun şu açıklamayı yaptı:

"Her bir tanktan 3 (üst, orta ve dip) numune toplam 36 numune alındı. Heyet huzurunda mühürlendi ve ayni gece Mersin'de bulunan uluslararası yetkili firmaya götürüldü. Alınan numuneler Gebze'ye aktarıldı ve burada tahliller yapıldı ve tahliller bize ulaştırıldı.  Yapılan analizlerde değerler limit altında çıkmıştır. Biz görevimizi yerine getirdik. Bizim teknik bir değerlendirme şansımız yok ama bizim gördüğümüz yakıt uygundur."

 Soruları da yanıtlayan Orkun, "Bu tahlilleri Türkiye'de 2 firma yapıyor. Rutin olarak yapılması gereken tüm testler yapıldı " dedi. 

Hulusioğlu: Rapor değerlendirilecek ve açıklama yapacağız

Basın toplantısında hazır bulunan Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu da El-Sen ve sivil toplum örgütleriyle oluşturdukları bir oluşum ile yakıtın ne olduğunu anlayabilmek  adına olaya müdahil olduklarını anımsatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki ayrı laboratuvarda tahliller yapıldı. Hem bizlerin hem Ombudsman'ın  gözetiminde numuneler alındı ve laboratuvarlara teslim edildi. Biz raporları El-Sen ve Yeşil Barış Hareketi'ne de gönderdik. Onlar da bu raporları değerlendirecek ve daha sonra biz platform olarak daha detaylı açıklama yapacağız"

Kaynak : Ses Kıbrıs

Son Güncelleme: 20.09.2021 18:00
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