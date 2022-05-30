KIB-TEK'te taşlar yerinden oynuyor!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu’nun Koordinasyon Kurulu Başkanı Ahmet Dargın’ı Genel Müdür kadrosuna atadığı, sonrasında ise “soruşturması devam ettiği” için 3 ay süre ile görevden uzaklaştırıldığı yönünde bir belge yayınlandı.

KIB-TEK Yönetim Kurulu toplanarak bazı görevden alma ve atamaların yapılmasını kararlaştırdı.

İşte 30.05. 2022 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları:

Karar No: HA/01/2022

Görevden Alma ve Atama Yapılması:

Fasıl 171 Elektrik İnkişaf Yasası'nın 10.1 maddesinde verilen yetkiye atfen konuyu değerlendiren Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları ütermiştir;

1- Koordinasyon Kurulu Başkanı Ahmet Dargın in Genel Müdür Kadrosuna atanmasına,

2- Gürcan Erdoğan'ın Koordinasyon Kurulu Başkanlığına atanmasına,

3- Dalman Aydın ın Şebeke Bakım Müdür Muavini Kadrosundan alınarak kıdemli koordinasyon kurulu üyeliğine atanmasına,

(4- Soruşturması devam etmekte olan Ahmet Dargının Genel Müdürlük kadrosundan alınarak 3 (üç) ay süre ile görevinden uzaklaştırılmasına,

5-) Mağusa Bölge Amirliğini vekaleten yürüten Gürcem Akalınlar'ın Mağusa Bölge Amiri olarak atanmasına ve aynı karar ile genel müdürlükte şebeke bakım müdür muavinliğine vekaleten atanmasına ve aynı zamanda genel müdürün görevlerini yürütmek amacı ile ita amiri olarak görevlendirilmesi.