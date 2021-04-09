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"KIB-TEK TEDBİR ALMALI"

Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği (Kuşkor), varlığı tehlike altında olup, Avrupa’da sadece Türkiye’nin Akdeniz bölgesiyle Kıbrıs’ta yaşayan Mısır Meyve Yarasası’nın (Rousettus aegyptiacus) ülkedeki elektrik hatlarının kurbanı olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan tedbir almasını istedi. 

09 Nisan 2021 Cuma 09:58
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"KIB-TEK TEDBİR ALMALI"

Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması için Uluslararası Birlik (IUCN) tarafından da Akdeniz'deki varlığının tehlike altında olduğu belirtilen Mısır Meyve Yarasası, Avrupa’nın en büyük yarasası olarak biliniyor.
Kuşkor üyesi Olkan Ergüler, derneğin şubat ayı sonu Bellapais bölgesinde ilk önce 3, daha sonra ise 1 olmak üzere toplam 4 Mısır Meyve Yarasası’nın öldüğünün tespit edildiğini ve yaptıkları incelemeler sonucu bu yarasaların bölgedeki elektrik hatlarında can verdiklerinin belirlendiğini belirtti.
İnceledikleri yarasalarda kanat kırklığı ve yanıklar olduğunu gözlemlediklerini ve bunun yarasaların elektrik tellerinde öldüğüne işaret ettiğini kaydeden Ergüler, bölgede yaptıkları incelemelerde yarasaların ölü bulunduğu yerin hemen üzerinde ağaçların arasından elektrik tellerinin geçtiğinin tespit edildiğini belirtti.
Olkan Ergüler, uzmanlarla yaptıkları görüşmelerde de yarasaların elektrik kablolarına çarpmaları sonucu öldüğünü belirlediklerini ifade ederek, şu bilgileri paylaştı:
“Mısır Meyve Yarasa’ların kanat açıklığı 48-65 cm kadar ulaşabiliyor. Diğer yarasalardan farklı olarak ses dalgalarını kullanarak yön bulmalarını sağlayan sonar sistemine sahip olmadıklarından insanlar gibi görme ve duyu organlarını kullanıyorlar. Bellapais bölgesindeki bu yarasalar, büyük ihtimalle, telin üzerine konmaya çalışırken elektrik tellerinin arasındaki mesafenin yakın olmasından dolayı kanatlarının iki ayrı elektrik teline aynı anda çarpması sonucu kısa devrenin oluşması ile elektrik akımına kapılarak öldüler. Aynı noktada toplam dört yarasa ölü bulundu, bir aile tamamen yok oldu.”
Ergüler ayrıca, “2013 yılında Lefke’de bir kartal türü olan Tavşancıl benzer şekilde yüksek gerilim hattında can vererek, yangına sebep olmuş ve yangın söndürme çalışmalarında yer alan bir Orman Dairesi memuru da yangında hayatını kaybetmişti. Karpaz’da Apostolos Andreas bölgesinde ise yırtıcı kuş türü olan bir Kızılşahin’in elektrik telinde ölmüştü” dedi.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na Bellapais’taki elektrik kablolarıyla ilgili gerekli önlemleri alma çağırısında bulunan Ergüler, gerek Bellapais bölgesinde, gerekse başka bölgelerde ileride kurulacak yüksek gerilim kablolarının aralığının genişletilerek, bu tür yaban hayvanlarının korunabileceği ve ayrıca olası bir yangın çıkma riskinin de önlenebileceği önerisinde bulundu.
Açıklamada, Mısır Meyve Yarasası’nın bahçelerde yumuşak ve olgunlaşmış böcekli meyvelerle beslendiği, böylece hem böceklenmiş meyveleri ortamdan uzaklaştırarak, üreticiye destek verirken hem de tohumların yayılmasına yardımcı olduğu ve tozlaşmada görev alarak ekosistem için önemli işlevler üstlendiği ifade edilerek, bu türe hak ettiği değerin verilmesi çağrısında da bulunuldu. 

Anahtar Kelimeler:
KUŞKORKuşları Ve Doğayı Koruma Derneği
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