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KIB-TEK'ten elektrik kesintileri hakkında açıklama!

KIB-TEK, bugün bölge bölge elektrik kesintilerine gitti

28 Haziran 2021 Pazartesi 20:12
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KIB-TEK'ten elektrik kesintileri hakkında açıklama!

Teknecik’te 3 jeneratörün arızalı olması ve sıcak havayla birlikte artan elektrik kullanımı nedeniyle elektrik arzı talep karşısında yetersiz kaldı. KIB-TEK, bugün bölge bölge elektrik kesintilerine gitti.

KIB-TEK  Müdürü Gürcan Erdoğan,  kesintilere yarına kadar bölge bölge devam edileceğini  eski santrallerin devreye alınmasının ardından yarından itibaren kesintilere son verilmesinin beklendiğini söyledi.

Erdoğan, BRT’ye yaptığı açıklamada, Teknecik’te bulunan sekiz dizel jeneratörden üçünün arızalı olduğunu bakım ve yedek parça temini yapılamadığı için  söz konusu jeneratörlerin devreye alınamadığını belirtti.

Hava sıcaklıklarının artmasından dolayı enerji tüketiminin arttığına ancak üretilen enerjinin yetersiz olduğuna dikkati çeken Gürcan Erdoğan, toplumun elektriksiz kalmaması adına üretim maliyeti yüksek olsa da termik santralleri yeniden hayata geçirmek için çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Erdoğan, eski santrallerin devreye alınmasının ardından yarından itibaren kesintilere son verilmesinin beklendiğini kaydetti.

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KIBTEK
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