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KIB-TEK'ten İki Fatura Açıklaması!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ay sonu iki fatura göndereceği açıklamasının ardından yanlış anlaşılmalar ve çarpıtmalar gerekçesi ile bir açıklama daha yaptı.

28 Mayıs 2019 Salı 16:56
KIB-TEK'ten İki Fatura Açıklaması!
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), “3 Zamanlı Kontrol Sizde” tarifesi abonelerine yaz dönemi tarifesine geçiş sebebiyle ay sonunda iki fatura gönderileceğini duyurmasının ardından bir açıklama daha yaptı.  KIB-TEK tarafından yapılan yazılı açıklamada, iki faturadan dolayı herhangi bir mağduriyet doğmayacağı belirtildi. 

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Faturalandırmayla ilgili yapmış olduğumuz duyurunun detayında belirtilmesine rağmen yanlış anlaşılmalar ve çarpıtmalardan dolayı konu ile ilgili tekrar açıklama yapma gereği doğmuştur.

2 FATURADAN DOLAYI HERHANGİ BİR MAĞDURİYET DOĞMAYACAKTIR!

Dönem değişikliğinden dolayı 3 zamanlı kontrol sizde tarifesi abonelerine, tek faturada yansıtılacak toplam tutar, abonelerimize kullanım detaylarını daha anlaşılır verebilmek adına 2 faturada aynı gün gönderilecektir.

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Söz konusu konut tarifesi abonelerine uygulanan maktu ücret, 30 günlük fatura periyodu için17.50 TL’dir. Aynı ay 2 fatura gelmesi bu tutarın 2 defa geleceği anlamını taşımaz. Örneğin; her bir fatura 15 günlük dönemleri kapsıyorsa, maktu ücret, her bir faturada 8.75 TL olarak yer alacaktır.

Aylık sokak aydınlatma bedeli de her bir faturanın kapsadığı gün oranında bölünmüş olarak her iki faturaya da yansıtılacağından, abonelerin herhangi bir mağduriyeti olmayacaktır.

Faturalarda yer alan kdv oranı ise her zamanki gibi %10 olacak olup 1 veya 2 fatura gelmesi herhangi bir fark yaratmayacaktır.

300 kws’in altında kalan abonelerimize uygulanan %15 indirim ise 30 günlük periyot kapsamında değerlendirilecek olup 30 günlük süre için toplam tüketimin 300 kws’in altında kalması durumunda ikiye bölünmüş her bir faturadaki tüketim bedeline ayrı ayrı % 15 indirim uygulanacaktır.

Yukarıda izah edildiği gibi yapılacak olan faturalandırma nedeniyle tüketicilerimizin herhangi bir mağduriyeti oluşmayacaktır. Tüketicilerimize tek fatura ile gönderilecek miktar ne olacaksa idi 2 fatura ile gönderilen tutarın toplamı da aynı olacaktır. Tarife değişikliği nedeniyle olası karışıklığı önlemek ve fatura detaylarını tüketicilerimizin açıkça takip edebilmeleri için Mayıs ayındaki kış ve yaz dönemi tüketimlerinin ayrı ayrı faturalandırılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
KIB-TEK
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