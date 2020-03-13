KIB-TEK'ten koronavirüs önlemi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, ülke olarak içinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte, vatandaşlara destek olmak amacıyla, borç bakiye nedeniyle elektrik kesintisi yapmayacaklarını açıkladı.

Tüm Tüketicilerimizin Dikkatine;



Acil Duyuru

Tüm Dünyada yaşanan salgın ve son olarak da ülkemizde tesbit edilmeye başlanan Corona virüsü konusunda, Hükümetimizin almış olduğu tedbirlere ek olarak Kıb-Tek de aşağıdaki tedbirleri almıştır.

-Bakiye Borçtan dolayı, tüketiclere gönderilmiş olan kesme uyarı SMS mesajlarının 2. Bir duyuruya kadar dikkate alınmamasını ve bu süre içerisinde Birikmiş Tüketim alacaklarından dolayı herhangi bir kesme işlemi yapılmayacağını.

-Kıb-Tek veznelerinin 16-Mart-2020 tarihinden itibaren 2. Bir duyuruya kadar Tüketim ederi tahsilatı yapmayacağını. Veznelerde bulundurulacak nöbetcilerin sadece Depozit İşlemleri – Yeni Kayıt –Depozit İadesi ve Proje İşlemleri Bedellerinin Tahsilatının yapılacağını.

-Tüketim tutarı ödemelerinin aşağıdaki kaynaklardan yapılması gerektiğini belirtiriz.

-Özellikle yeni uygulamamız olan Ön Ödemeli (Prepayment) Sistemin İşlem yoğunluğunu en aza indirmek amacı ile Kiraci ve Öğrenci işlemlerinde tercih edilmesini önermekteyiz.

Kibtek Mobil (IOS ve Android) uygulaması ve Web (www.kibtek.com), Telefon ve Kimlik bilgileri güncel olan aboneler tarafından kullanılabilmektedir.

Tüm Merkez ve Ambar Şubelerimizde konumlanmış Ödeme Makinelerimiz.

Pratik ödeme kanalımız https://faturaode.kibtek.com ile tüm hesapların ödenebilir olduğu

Tüm TC – Yerel Bankalar ve Köy Kooperatiflerinde var olan On-Line ödeme sistemimiz devrede olacaktır.

-Yaşanacak gelişmelere göre tekrardan duyuru yapılacaktır.

TÜM SORU ve SORUNLAR İÇİN 7/24 DEVREDE OLAN ÇAĞRI MERKEZİMİZ SİZLER İÇİN DEVREDEDİR.