Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

KIB-TEK'ten koronavirüs önlemi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, ülke olarak içinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte, vatandaşlara destek olmak amacıyla, borç bakiye nedeniyle elektrik kesintisi yapmayacaklarını açıkladı.

13 Mart 2020 Cuma 12:33
3694 Okunma
KIB-TEK'ten koronavirüs önlemi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, ülke olarak içinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte, vatandaşlara destek olmak amacıyla, borç bakiye nedeniyle elektrik kesintisi yapmayacaklarını açıkladı.

Tüm Tüketicilerimizin Dikkatine;


Acil Duyuru
Tüm Dünyada yaşanan salgın ve son olarak da ülkemizde tesbit edilmeye başlanan Corona virüsü konusunda, Hükümetimizin almış olduğu tedbirlere ek olarak Kıb-Tek de aşağıdaki tedbirleri almıştır.
-Bakiye Borçtan dolayı, tüketiclere gönderilmiş olan kesme uyarı SMS mesajlarının 2. Bir duyuruya kadar dikkate alınmamasını ve bu süre içerisinde Birikmiş Tüketim alacaklarından dolayı herhangi bir kesme işlemi yapılmayacağını.
-Kıb-Tek veznelerinin 16-Mart-2020 tarihinden itibaren 2. Bir duyuruya kadar Tüketim ederi tahsilatı yapmayacağını. Veznelerde bulundurulacak nöbetcilerin sadece Depozit İşlemleri – Yeni Kayıt –Depozit İadesi ve Proje İşlemleri Bedellerinin Tahsilatının yapılacağını.
-Tüketim tutarı ödemelerinin aşağıdaki kaynaklardan yapılması gerektiğini belirtiriz.
-Özellikle yeni uygulamamız olan Ön Ödemeli (Prepayment) Sistemin İşlem yoğunluğunu en aza indirmek amacı ile Kiraci ve Öğrenci işlemlerinde tercih edilmesini önermekteyiz.
Kibtek Mobil (IOS ve Android) uygulaması ve Web (www.kibtek.com), Telefon ve Kimlik bilgileri güncel olan aboneler tarafından kullanılabilmektedir.
Tüm Merkez ve Ambar Şubelerimizde konumlanmış Ödeme Makinelerimiz.
Pratik ödeme kanalımız https://faturaode.kibtek.com ile tüm hesapların ödenebilir olduğu
Tüm TC – Yerel Bankalar ve Köy Kooperatiflerinde var olan On-Line ödeme sistemimiz devrede olacaktır.
-Yaşanacak gelişmelere göre tekrardan duyuru yapılacaktır.
TÜM SORU ve SORUNLAR İÇİN 7/24 DEVREDE OLAN ÇAĞRI MERKEZİMİZ SİZLER İÇİN DEVREDEDİR.

Anahtar Kelimeler:
KIB-TEKKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
nmk 2020-03-13 14:26:15

sağolsun kıbtek... bi de bankalar bu süreçte kredi ödemelerini dondursa/ötelese de millet rahat etse...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
gkn 2020-03-13 12:41:17

tesekkur ederiz,sagolsunlar

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Ülkede hayat duruyor!
Ülkede hayat duruyor!
Bu ay kesinti yapılmayacak
Bu ay kesinti yapılmayacak
YÖDAK’tan online eğitim duyurusu
YÖDAK’tan online eğitim duyurusu
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim