KIB-TEK'ten önemli açıklama!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Özçelik, Yakıt Değişim Değeri ücreti hakkında açıklama yaptı.

Açıklama şu şekilde:

Kurumumuzda 2022 Nisan ayı tüketimleri için yapılan faturalamada ilk kez uygulamaya giren Yakıt Değişim Değeri ücreti Bakanlar Kurulumuz tarafından Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlükten kaldırılmıştır. Kurum olarak faturalanan 200.000 adet aktif abonemize gerekli indirimi yapabilmek için yoğun olarak çalışmalar başlatılmıştır. 7/24 sürekli veri girişinin olduğu sistemlerimizin en az yoğun olduğu saatler dikkate alınarak abone faturaları düzeltilecektir. Yapılacak olan indirim tutarları SMS olarak kaydı olan tüm tüketicilerimize bildirilecektir.