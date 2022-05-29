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KIB-TEK'ten önemli açıklama!

KIB-TEK, Geçitköy’de çıkan yangınla ilgili yaptığı açıklamada, “Yangının bir çöp kamyonunun iletim hatlarında zarar vermesi sonucu başladığına ilişkin emarelere ulaştık” ifadelerine yer verdi.

29 Mayıs 2022 Pazar 19:45
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KIB-TEK'ten önemli açıklama!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) geçtiğimiz gün Geçitköy’de çıkan yangınla ilgili açıklamada bulundu.

KIB-TEK  Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Özçelik, yaptığı yazılı açıklamada, “Bazı görgü tanıklarının ifadeleri ışığına bahsi geçen bölgede bir çöp kamyonunun iletim hatlarımıza zarar vermesi sonucu felaketin başladığı yönündedir” ifadesini kullandı.

 Açıklamanın tam metni şu şekilde:

“27-05- 2022 tarihinde ülkemizin en güzel doğa parçalarından birisi olan Geçitköy bölgesinde yaşanan yangın felaketi hakkında Kıb-Tek olarak açıklama yapma gereği oluşmuştur.

27-05-2022 tarihinde yaşanan ve basında çıkan bazı haberlere göre felaketin elektrik iletim hatlarının kıvılcım atması ile başladığı yayınlanmaktadır. Bazı görgü tanıklarının ifadeleri ışığına bahsi geçen bölgede bir çöp kamyonunun iletim hatlarımıza zarar vermesi sonucu felaketin başladığı yönündedir. Kıb-Tek olararak olay yerinde teknik ekiplerimiz ile yapmış olduğumuz incelemede konu edilen kamyon olayını doğrulayacak emarelere ulaşılmıştır. Ulaşılan bilgiler Polis Teşkilatımız ile de paylaşılmış olup, yaşanan felaketin tekrarlanmaması için herkesin en üst düzeyde dikkat etmesini arzulamaktayız.”

Anahtar Kelimeler:
KKTCGeçitköyYnagınKIBTEK
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