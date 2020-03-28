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KIB-TEK Tüketim Faturalarında Yüzde 15 İndirim Uygulayacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, tüketim faturalarında yüzde 15 indirim uygulanacağını duyurdu.

28 Mart 2020 Cumartesi 13:45
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KIB-TEK Tüketim Faturalarında Yüzde 15 İndirim Uygulayacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan Nizamname kuralları uyarınca, Nisan-Mayıs-Haziran aylarında çıkacak enerji tüketim faturalarında (Devre 2020/04- Devre 2020/05- Devre 2020/06) belirtilen tüketim toplamına yüzde 15 indirim uygulanacağını duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, bu indirimin faturada "Özel İndirim" başlığı altında gösterileceği belirtilerek, tüketicilerin son ödeme gününde ilgili devre fatura toplamını peşin ve eksiksiz ödememesi halinde ödeme tutarları kontrol edilerek, yapılan yüzde 15’lik indirim bir sonraki faturaya borç olarak kaydedilecek.

Açıklamada, kısmi veya geç ödemelerin dikkate alınmayacağı belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Elektrik KurumuKIB-TEKBakanlar Kurulu
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Daş 2020-03-28 16:23:05

Yaz geldi zaten çocukmu kandırıyorsunuz yahu

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Mehmet 2020-03-28 17:47:32

şaka gibi. maaştan %60(1500₺) faturadan %15... Yatacak yeriniz yok.

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