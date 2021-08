Kıb-Tek: Üretim yetersiz, birer saat kesinti yapacağız

Kıb-Tek, ‘üretim yetersizliği’ nedeniyle bugün ülke genelinde 12.00- 22.00 saatleri arasında dönüşümlü şekilde birer saat kesinti yapılacağını duyurdu.

Kıb-Tek'tan yapılan açıklama şu şekilde:

ÖNEMLİ DUYURU

18 Ağustos 2021 Çarşamba günü üretim yetersizliği nedeni ile ülke genelinde saat 12:00 ile 22:00 arasında ihtiyaca göre dönüşümlü olarak birer saatlik kesintiler yapmak durumunda kalıyoruz. Halkımızın şebekede her an elektrik varmış gibi davranması önemle duyrulur.

ATTENTION

18 August 2021 Wednesday, between 12 AM and 10 PM, we have to make power cuts alternately due to the problem caused by electricity production. Power cuts will be one hour for each region. We apologize for any inconvenience and kindly advise you to take any necessary precautions.